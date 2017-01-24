Смысл открытия депозита в гривне?

sequence написав:
1) а чем, простите, гасить? у нас в стране любой проект за 3 мес окупается? или, вы имеете в виду снимать депозит (за короткий меньше доходность, кстати) и им и гасить?
2) если меняем банк и снова депозируем, то рано или поздно закончатся банки, а у вас, как воспоминание, останутся куча погашенных кредиток и как, наследство, будут годами задрачивать банки с просьбой кредитнуться еще
Общее впечатление корявое, какая-то бестолковщина и попытка воспользоваться "халявными" деньгами в весьма скромных лимитах - так, на сигареты хватит
Я вам лучше рекурсивную "бесплатную" схему предложу: 1) берешь на 3 месяца беспроцентный кредит в 50 банках. можно оформить один залог на всех 2) ложишь короткими депозитами в другие 50 банков 3) на арбитраже и значительных суммах чистый профит )
даже не знаю где подвох - может, не дадут на 3 мес бесплатно?
Не заморачивайтесь, это не ваше - на проценты за свои деньги, при использовании бесплатной кредитки, лимонов не заработаешь, а если механизм непонятен, так ещё и потерять недолго