Смысл открытия депозита в гривне?

sequence написав:

Ой+ написав: sequence Спочатку може і 3 міс. грейсу, тоді гасити і далі та ж схема - свої на депо, кредитними користуємося без % якщо дотримуватись грейсу. Спочатку може і 3 міс. грейсу, тоді гасити і далі та ж схема - свої на депо, кредитними користуємося без % якщо дотримуватись грейсу.

1) а чем, простите, гасить? у нас в стране любой проект за 3 мес окупается? или, вы имеете в виду снимать депозит (за короткий меньше доходность, кстати) и им и гасить?2) если меняем банк и снова депозируем, то рано или поздно закончатся банки, а у вас, как воспоминание, останутся куча погашенных кредиток и как, наследство, будут годами задрачивать банки с просьбой кредитнуться ещеОбщее впечатление корявое, какая-то бестолковщина и попытка воспользоваться "халявными" деньгами в весьма скромных лимитах - так, на сигареты хватитЯ вам лучше рекурсивную "бесплатную" схему предложу: 1) берешь на 3 месяца беспроцентный кредит в 50 банках. можно оформить один залог на всех 2) ложишь короткими депозитами в другие 50 банков 3) на арбитраже и значительных суммах чистый профитдаже не знаю где подвох - может, не дадут на 3 мес бесплатно?