Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Чет 11 лип, 2019 16:41

sequence написав: safonovstanislav написав: Если вам это не обидно, утешайте себя, что вы заработаете эти деньги где-то ещё. Если вам это не обидно, утешайте себя, что вы заработаете эти деньги где-то ещё.

ну круто, молодцы! честное слово! Бизнес всем бизнесам!

то ли я, дурак, пристраиваю деньги, строя производство. С всем этим геммороем, разрешениями, вредными конкурентами и т.д. ну круто, молодцы! честное слово! Бизнес всем бизнесам!то ли я, дурак, пристраиваю деньги, строя производство. С всем этим геммороем, разрешениями, вредными конкурентами и т.д.

Может по-этому конкуренты всегда впереди вас. Они понимают, что купить за 98 выгоднее, чем за 100. А вы не считаете эти копейки. Так по копеечке и складывается цена конечного продукта. У вас цена 100, а конкуренты по 1-2 процентика поэкономили, и у них цена 90. Вот уж вредные конкуренты, выставили такую цену, которую никак не перебить. А вообще, если честно, очень смешно. Бизнесмен, который не умеет считать деньги. Не понятно только, решили вы просто потроллить, или реально считаете, что покупать дороже - это круто.У меня знакомая, перед всеми хвастается, что ни разу в жизни не держала в руках компьютерной мышки. И считает что это очень круто. Так и вы пишите, что когда именно вам в тех же магазинах, товары стоят дороже, чем всем остальным, это круто, ведь зачем считать копейки, лучше заработаю эти деньги.