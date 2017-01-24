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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 12:37
sequence написав: Ой+ написав:sequence
Спочатку може і 3 міс. грейсу, тоді гасити і далі та ж схема - свої на депо, кредитними користуємося без % якщо дотримуватись грейсу.
1) а чем, простите, гасить? у нас в стране любой проект за 3 мес окупается? или, вы имеете в виду снимать депозит (за короткий меньше доходность, кстати) и им и гасить?
2) если меняем банк и снова депозируем, то рано или поздно закончатся банки, а у вас, как воспоминание, останутся куча погашенных кредиток и как, наследство, будут годами задрачивать банки с просьбой кредитнуться еще
Общее впечатление корявое, какая-то бестолковщина и попытка воспользоваться "халявными" деньгами в весьма скромных лимитах - так, на сигареты хватит
Я вам лучше рекурсивную "бесплатную" схему предложу: 1) берешь на 3 месяца беспроцентный кредит в 50 банках. можно оформить один залог на всех 2) ложишь короткими депозитами в другие 50 банков 3) на арбитраже и значительных суммах чистый профит
)
даже не знаю где подвох - может, не дадут на 3 мес бесплатно?
Не заморачивайтесь, это не ваше - на проценты за свои деньги, при использовании бесплатной кредитки, лимонов не заработаешь, а если механизм непонятен, так ещё и потерять недолго
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Додано: Чет 11 лип, 2019 13:08
Шановні форумчани!
Нагадаємо, що на порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програмаБонус до депозитів
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З пов. Ірина
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:13
Stringer написав:
..
Не заморачивайтесь, это не ваше - на проценты за свои деньги, при использовании бесплатной кредитки, лимонов не заработаешь, а если механизм непонятен, так ещё и потерять недолго
да упаси господь: заниматься столь мелкими и странными арбитражными операциями - явно не мое, хотя я точно знаю, как генерировать доход поболее, чем на сигареты.
но среднесрочно, и с капитальными вложениями.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:15
sequence написав: Stringer написав:
..
Не заморачивайтесь, это не ваше - на проценты за свои деньги, при использовании бесплатной кредитки, лимонов не заработаешь, а если механизм непонятен, так ещё и потерять недолго
да упаси господь: заниматься столь мелкими и странными арбитражными операциями - явно не мое, хотя я точно знаю, как генерировать доход поболее, чем на сигареты.
но среднесрочно, и с капитальными вложениями.
Вы так и не поняли суть. Вам банки дают деньги просто так, за счёт кешбека и льготного периода. Мало? Значит не получайте вообще ничего. Просто знайте, каждый раз, когда кто-то платит в супермаркете кредиткой, он получит скидку от банка, а вы нет. Если вам это не обидно, утешайте себя, что вы заработаете эти деньги где-то ещё. А другим людям они достаются просто так, без каких либо усилий.
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safonovstanislav
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:21
safonovstanislav написав:
Если вам это не обидно, утешайте себя, что вы заработаете эти деньги где-то ещё.
ну круто, молодцы! честное слово! Бизнес всем бизнесам!
то ли я, дурак, пристраиваю деньги, строя производство. С всем этим геммороем, разрешениями, вредными конкурентами и т.д.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:41
sequence написав: safonovstanislav написав:
Если вам это не обидно, утешайте себя, что вы заработаете эти деньги где-то ещё.
ну круто, молодцы! честное слово! Бизнес всем бизнесам!
то ли я, дурак, пристраиваю деньги, строя производство. С всем этим геммороем, разрешениями, вредными конкурентами и т.д.
Может по-этому конкуренты всегда впереди вас. Они понимают, что купить за 98 выгоднее, чем за 100. А вы не считаете эти копейки. Так по копеечке и складывается цена конечного продукта. У вас цена 100, а конкуренты по 1-2 процентика поэкономили, и у них цена 90. Вот уж вредные конкуренты, выставили такую цену, которую никак не перебить. А вообще, если честно, очень смешно. Бизнесмен, который не умеет считать деньги. Не понятно только, решили вы просто потроллить, или реально считаете, что покупать дороже - это круто.
У меня знакомая, перед всеми хвастается, что ни разу в жизни не держала в руках компьютерной мышки. И считает что это очень круто. Так и вы пишите, что когда именно вам в тех же магазинах, товары стоят дороже, чем всем остальным, это круто, ведь зачем считать копейки, лучше заработаю эти деньги.
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:37
safonovstanislav написав:
Может по-этому конкуренты всегда впереди вас...
поржал!
) на этом заканчиваем, иначе придется раскрываться и показывать, кто там сзади-впереди-вверху-внизу
я и компания давно живем по Высоцкому: "хоть по утрам, но за свои". Ниче, выросли за 18 лет раз так в 120 (по штатному расписанию. Это не подразумевает "был 1, стало 120") и примерно в 200 по кэшфлоу (не грн), занимая монопольные позиции по ряду номинаций в своем бизнесе в ряде регионов, строя филиалы в том числе за границей
а вы держитесь там!
ну и удачи вам, да!
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:23
Вы так и не поняли суть. Вам банки дают деньги просто так, за счёт кешбека и льготного периода. Мало? Значит не получайте вообще ничего. Просто знайте, каждый раз, когда кто-то платит в супермаркете кредиткой, он получит скидку от банка, а вы нет. Если вам это не обидно, утешайте себя, что вы заработаете эти деньги где-то ещё. А другим людям они достаются просто так, без каких либо усилий.[/quote]
Ну что тут сказать? Наши люди так сильно любят ,,халяву,, что готовы за нее даже платить.
И правило - если дают какие то скидки, значит в другом месте ЭТО стоит еще дешевле. И что отличает богатых людей от бедных - только мышление.
А просто нормальный чел всегда жил - живет - будет жить за правилом - никогда ни при каких обстоятельствах ни каких кредиток - в лучшем случае - дебетная карта.
А теперь вернусь к теме.
Сейчас на мой взгляд идет пристрелка по гос. банкам. Когда будет арт обстрел сказать пока не могу, но после выборов вероятно. Хотя все возможно. Может людям и повезет - Гос Департамент может и отменить команду - огонь.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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sinowi
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