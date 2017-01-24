Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: П'ят 12 лип, 2019 11:23

Вы так и не поняли суть. Вам банки дают деньги просто так, за счёт кешбека и льготного периода. Мало? Значит не получайте вообще ничего. Просто знайте, каждый раз, когда кто-то платит в супермаркете кредиткой, он получит скидку от банка, а вы нет. Если вам это не обидно, утешайте себя, что вы заработаете эти деньги где-то ещё. А другим людям они достаются просто так, без каких либо усилий.[/quote]





Ну что тут сказать? Наши люди так сильно любят ,,халяву,, что готовы за нее даже платить.

И правило - если дают какие то скидки, значит в другом месте ЭТО стоит еще дешевле. И что отличает богатых людей от бедных - только мышление.



А просто нормальный чел всегда жил - живет - будет жить за правилом - никогда ни при каких обстоятельствах ни каких кредиток - в лучшем случае - дебетная карта.







А теперь вернусь к теме.

Сейчас на мой взгляд идет пристрелка по гос. банкам. Когда будет арт обстрел сказать пока не могу, но после выборов вероятно. Хотя все возможно. Может людям и повезет - Гос Департамент может и отменить команду - огонь.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.