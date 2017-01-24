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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:17

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  safonovstanislav написав:А то, что в Европе и Америке живут большинство людей в кредит, значит по вашему нормальных людей там не так много


абсолютно!

90%+ американців - кредитні РАБИ на пів-життя (хата-машина-навчання-....)
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:05

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  sinowi написав:Ну что тут сказать? Наши люди так сильно любят ,,халяву,, что готовы за нее даже платить.
И правило - если дают какие то скидки, значит в другом месте ЭТО стоит еще дешевле. И что отличает богатых людей от бедных - только мышление.

LTV (Lifetime Value) — это совокупная прибыль компании, получаемая от одного клиента за все время сотрудничества с ним. Вам дают скидку один раз а потом на вас зарабатывают весь жизненный цикл.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:18

... за крок до перевороту думок ©

sequence
... якщо б Ви тролили тих, що за кешбек готовий "і станцювати, і в ду... поцілувати", то я б теж приєднався до Вас!(бо багато банків, хоче, щоб Ви тратили в місяць не менше певної суми, або платили їм мзду 100грн/міс. чи більше :shock: )

.... а так, то ситуація тут інша! :P
- якщо тримаєте(або раніше тримали депо) в тому, чи іншому банку, то маєте від них кредитки, якими користуєтесь, чи НЕ користуєтесь, а сплачувати нічого ЗАЙВОГО не потрібно!(якщо слідкуєте за грейсовим періодом)

- до прикладу:
- от роблю я ремонт, і користуюсь двома кредитками(приват і абанка), а депо розмістив/і розміщую так, щоб вони були доступні(закінчувались) після 20-го числа.... - щоб якраз співпадало мені на погашення кредитки(55 днів безвідсоткового періоду користування кредитними коштами)
.... і вовки ситі - і вівці цілі!
- то що тут ще не зрозуміло? :mrgreen:

п. с.
.... якраз добре ними користуватись, коли великі покупки робите(ремонт, або техніку якусь маєте купити, або у відпустці тратите їх... ), а тратите кредитні кошти.... а в той час, Ваші кошти приносять Вам дохід - % по депо...

... а так, то напевно, більшість тратить пару тисяч на продукти і максимум за місяць виходить 100-300 грн разом з кешбеком прибутку... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:30

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  Долярчик написав:до прикладу:
- от роблю я ремонт, і користуюсь двома кредитками(приват і абанка), а депо розмістив/і розміщую так, щоб вони були доступні(закінчувались) після 20-го числа.... - щоб якраз співпадало мені на погашення кредитки(55 днів безвідсоткового періоду користування кредитними коштами)

это работает когда большой чек и соответственно кредитный лимит, с 5 тыс грн мышинная возня - 58грн "лишних" к депозиту. К тому же лимиты иногда режут, как правило в самый неподходящий момент. Сиди потом без денег и без лимитов, даже машину заправить нечем.
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