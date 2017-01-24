Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:18

... якщо б Ви тролили тих, що за кешбек готовий "і станцювати, і в ду... поцілувати", то я б теж приєднався до Вас!(бо багато банків, хоче, щоб Ви тратили в місяць не менше певної суми, або платили їм мзду 100грн/міс. чи більше.... а так, то ситуація тут інша!- якщо тримаєте(або раніше тримали депо) в тому, чи іншому банку, то маєте від них кредитки, якими користуєтесь, чи НЕ користуєтесь, а сплачувати нічого ЗАЙВОГО не потрібно!(якщо слідкуєте за грейсовим періодом)- до прикладу:- от роблю я ремонт, і користуюсь двома кредитками(приват і абанка), а депо розмістив/і розміщую так, щоб вони були доступні(закінчувались) після 20-го числа.... - щоб якраз співпадало мені на погашення кредитки(55 днів безвідсоткового періоду користування кредитними коштами).... і вовки ситі - і вівці цілі!- то що тут ще не зрозуміло?п. с..... якраз добре ними користуватись, коли великі покупки робите(ремонт, або техніку якусь маєте купити, або у відпустці тратите їх... ), а тратите кредитні кошти.... а в той час, Ваші кошти приносять Вам дохід - % по депо...... а так, то напевно, більшість тратить пару тисяч на продукти і максимум за місяць виходить 100-300 грн разом з кешбеком прибутку...