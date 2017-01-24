LTV (Lifetime Value) — это совокупная прибыль компании, получаемая от одного клиента за все время сотрудничества с ним. Вам дают скидку один раз а потом на вас зарабатывают весь жизненный цикл.
|
|
|
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:05
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
LTV (Lifetime Value) — это совокупная прибыль компании, получаемая от одного клиента за все время сотрудничества с ним. Вам дают скидку один раз а потом на вас зарабатывают весь жизненный цикл.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:18
... за крок до перевороту думок ©
sequence
... якщо б Ви тролили тих, що за кешбек готовий "і станцювати, і в ду... поцілувати", то я б теж приєднався до Вас!(бо багато банків, хоче, щоб Ви тратили в місяць не менше певної суми, або платили їм мзду 100грн/міс. чи більше )
.... а так, то ситуація тут інша!
- якщо тримаєте(або раніше тримали депо) в тому, чи іншому банку, то маєте від них кредитки, якими користуєтесь, чи НЕ користуєтесь, а сплачувати нічого ЗАЙВОГО не потрібно!(якщо слідкуєте за грейсовим періодом)
- до прикладу:
- от роблю я ремонт, і користуюсь двома кредитками(приват і абанка), а депо розмістив/і розміщую так, щоб вони були доступні(закінчувались) після 20-го числа.... - щоб якраз співпадало мені на погашення кредитки(55 днів безвідсоткового періоду користування кредитними коштами)
.... і вовки ситі - і вівці цілі!
- то що тут ще не зрозуміло?
п. с.
.... якраз добре ними користуватись, коли великі покупки робите(ремонт, або техніку якусь маєте купити, або у відпустці тратите їх... ), а тратите кредитні кошти.... а в той час, Ваші кошти приносять Вам дохід - % по депо...
... а так, то напевно, більшість тратить пару тисяч на продукти і максимум за місяць виходить 100-300 грн разом з кешбеком прибутку...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:30
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
это работает когда большой чек и соответственно кредитный лимит, с 5 тыс грн мышинная возня - 58грн "лишних" к депозиту. К тому же лимиты иногда режут, как правило в самый неподходящий момент. Сиди потом без денег и без лимитов, даже машину заправить нечем.
Додано: Суб 13 лип, 2019 12:06
... а можна розтлумачити?
Дякую![/quote]
Я лично ожидаю тот же сценарий с госбанками, который Гонтарева и компания организовали в 2013 году и продолжали до ее увольнения с банками с чисто украинским капиталом. Хотя и очень надеюсь, что пронесет.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Суб 13 лип, 2019 21:26
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
згідно старого і давнього плану МінФіну усі держбанки БСУ будуть продавати в комерцію, або частинами або повністю
включно із ощаднніком
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 13 лип, 2019 21:28
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|