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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:05

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  sinowi написав:Ну что тут сказать? Наши люди так сильно любят ,,халяву,, что готовы за нее даже платить.
И правило - если дают какие то скидки, значит в другом месте ЭТО стоит еще дешевле. И что отличает богатых людей от бедных - только мышление.

LTV (Lifetime Value) — это совокупная прибыль компании, получаемая от одного клиента за все время сотрудничества с ним. Вам дают скидку один раз а потом на вас зарабатывают весь жизненный цикл.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:18

... за крок до перевороту думок ©

sequence
... якщо б Ви тролили тих, що за кешбек готовий "і станцювати, і в ду... поцілувати", то я б теж приєднався до Вас!(бо багато банків, хоче, щоб Ви тратили в місяць не менше певної суми, або платили їм мзду 100грн/міс. чи більше :shock: )

.... а так, то ситуація тут інша! :P
- якщо тримаєте(або раніше тримали депо) в тому, чи іншому банку, то маєте від них кредитки, якими користуєтесь, чи НЕ користуєтесь, а сплачувати нічого ЗАЙВОГО не потрібно!(якщо слідкуєте за грейсовим періодом)

- до прикладу:
- от роблю я ремонт, і користуюсь двома кредитками(приват і абанка), а депо розмістив/і розміщую так, щоб вони були доступні(закінчувались) після 20-го числа.... - щоб якраз співпадало мені на погашення кредитки(55 днів безвідсоткового періоду користування кредитними коштами)
.... і вовки ситі - і вівці цілі!
- то що тут ще не зрозуміло? :mrgreen:

п. с.
.... якраз добре ними користуватись, коли великі покупки робите(ремонт, або техніку якусь маєте купити, або у відпустці тратите їх... ), а тратите кредитні кошти.... а в той час, Ваші кошти приносять Вам дохід - % по депо...

... а так, то напевно, більшість тратить пару тисяч на продукти і максимум за місяць виходить 100-300 грн разом з кешбеком прибутку... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:30

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  Долярчик написав:до прикладу:
- от роблю я ремонт, і користуюсь двома кредитками(приват і абанка), а депо розмістив/і розміщую так, щоб вони були доступні(закінчувались) після 20-го числа.... - щоб якраз співпадало мені на погашення кредитки(55 днів безвідсоткового періоду користування кредитними коштами)

это работает когда большой чек и соответственно кредитный лимит, с 5 тыс грн мышинная возня - 58грн "лишних" к депозиту. К тому же лимиты иногда режут, как правило в самый неподходящий момент. Сиди потом без денег и без лимитов, даже машину заправить нечем.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:06

... а можна розтлумачити?
Дякую![/quote]


Я лично ожидаю тот же сценарий с госбанками, который Гонтарева и компания организовали в 2013 году и продолжали до ее увольнения с банками с чисто украинским капиталом. Хотя и очень надеюсь, что пронесет.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:26

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  sinowi написав:Я лично ожидаю тот же сценарий с госбанками


згідно старого і давнього плану МінФіну усі держбанки БСУ будуть продавати в комерцію, або частинами або повністю
включно із ощаднніком
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:28

https://www.epravda.com.ua/publications ... 22/634330/
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 18:42

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Есть лишь одна стратегия - стратегия риска. - все таки гривна, пока курс стабильный - владельцы гривневых депозитов празднуют, как только гривна обвалилась - у владельцев гривневых депозитов в доме почти траур и иногда почему ,,почти,,?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:41

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Все чего то ожидают. А я взял и все просчитал. Я поднял все процентные ставки по депозитам начиная с 1999 года и взял за основу - открытие двух депозитов - первый валютный - 100 долларов, второй гривневый 100 гривен и стал все просчитывать. И к сегодняшнему дню у меня получилось, что владельцы долларового депозита громко посмеялись над владельцами гривневого. Я учел абсолютно все. Может еще кто попробует.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:42

  sinowi написав:Все чего то ожидают. А я взял и все просчитал. Я поднял все процентные ставки по депозитам начиная с 1999 года и взял за основу - открытие двух депозитов - первый валютный - 100 долларов, второй гривневый 100 гривен и стал все просчитывать. И к сегодняшнему дню у меня получилось, что владельцы долларового депозита громко посмеялись над владельцами гривневого. Я учел абсолютно все. Может еще кто попробует.


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Investor_K
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