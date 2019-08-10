|
|
|
Смысл открытия депозита в гривне?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
|
|
|
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:10
andrijk777 написав: sinowi написав:
Все чего то ожидают. А я взял и все просчитал. Я поднял все процентные ставки по депозитам начиная с 1999 года и взял за основу - открытие двух депозитов - первый валютный - 100 долларов, второй гривневый 100 гривен и стал все просчитывать. И к сегодняшнему дню у меня получилось, что владельцы долларового депозита громко посмеялись над владельцами гривневого. Я учел абсолютно все. Может еще кто попробует.
Цифри в студію, тому що м'яко говорячи це неправда. Особливо якщо рахувати з кінця 1999року(тобто початку 2000).А рахувати з початку 1999 - це маніпуляція, тому в 1999 гривня сильно девальвувала.
Гривневі депозити були по 20-24%, в той час як доларові - 7-8%
Смешно
Давайте вообще не считать периоды когда гривна девальвировала. 1999, 2008-2009, 2014-2015, 2020. Так гривна будет крепче всех резервных валют, а открыть депозиты в гривне будут мечтать Уоррен Баффет и другие мировые инвесторы.
-
DONALD
-
-
- Повідомлень: 213
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:19
DONALD написав: andrijk777 написав: sinowi написав:
Все чего то ожидают. А я взял и все просчитал. Я поднял все процентные ставки по депозитам начиная с 1999 года и взял за основу - открытие двух депозитов - первый валютный - 100 долларов, второй гривневый 100 гривен и стал все просчитывать. И к сегодняшнему дню у меня получилось, что владельцы долларового депозита громко посмеялись над владельцами гривневого. Я учел абсолютно все. Может еще кто попробует.
Цифри в студію, тому що м'яко говорячи це неправда. Особливо якщо рахувати з кінця 1999року(тобто початку 2000).А рахувати з початку 1999 - це маніпуляція, тому в 1999 гривня сильно девальвувала.
Гривневі депозити були по 20-24%, в той час як доларові - 7-8%
Смешно
Давайте вообще не считать периоды когда гривна девальвировала. 1999, 2008-2009, 2014-2015, 2020. Так гривна будет крепче всех резервных валют, а открыть депозиты в гривне будут мечтать Уоррен Баффет и другие мировые инвесторы.
Смешно. Давайте тоді рахувати тільки період 2013-2015 і обсирати українську валюту.
Якщо рахувати по-чесному, тоді потрібно починати з 1996 року. А якщо даних немає, тоді з 2003-2004.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2586
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|