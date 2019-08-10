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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:10

  andrijk777 написав:
  sinowi написав:Все чего то ожидают. А я взял и все просчитал. Я поднял все процентные ставки по депозитам начиная с 1999 года и взял за основу - открытие двух депозитов - первый валютный - 100 долларов, второй гривневый 100 гривен и стал все просчитывать. И к сегодняшнему дню у меня получилось, что владельцы долларового депозита громко посмеялись над владельцами гривневого. Я учел абсолютно все. Может еще кто попробует.

Цифри в студію, тому що м'яко говорячи це неправда. Особливо якщо рахувати з кінця 1999року(тобто початку 2000).
А рахувати з початку 1999 - це маніпуляція, тому в 1999 гривня сильно девальвувала.
Гривневі депозити були по 20-24%, в той час як доларові - 7-8%

Смешно :D Давайте вообще не считать периоды когда гривна девальвировала. 1999, 2008-2009, 2014-2015, 2020. Так гривна будет крепче всех резервных валют, а открыть депозиты в гривне будут мечтать Уоррен Баффет и другие мировые инвесторы.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:19

  DONALD написав:
  andrijk777 написав:
  sinowi написав:Все чего то ожидают. А я взял и все просчитал. Я поднял все процентные ставки по депозитам начиная с 1999 года и взял за основу - открытие двух депозитов - первый валютный - 100 долларов, второй гривневый 100 гривен и стал все просчитывать. И к сегодняшнему дню у меня получилось, что владельцы долларового депозита громко посмеялись над владельцами гривневого. Я учел абсолютно все. Может еще кто попробует.

Цифри в студію, тому що м'яко говорячи це неправда. Особливо якщо рахувати з кінця 1999року(тобто початку 2000).
А рахувати з початку 1999 - це маніпуляція, тому в 1999 гривня сильно девальвувала.
Гривневі депозити були по 20-24%, в той час як доларові - 7-8%

Смешно :D Давайте вообще не считать периоды когда гривна девальвировала. 1999, 2008-2009, 2014-2015, 2020. Так гривна будет крепче всех резервных валют, а открыть депозиты в гривне будут мечтать Уоррен Баффет и другие мировые инвесторы.

Смешно. Давайте тоді рахувати тільки період 2013-2015 і обсирати українську валюту.
Якщо рахувати по-чесному, тоді потрібно починати з 1996 року. А якщо даних немає, тоді з 2003-2004.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 06:47

  andrijk777 написав:
  DONALD написав:
  andrijk777 написав:Цифри в студію, тому що м'яко говорячи це неправда. Особливо якщо рахувати з кінця 1999року(тобто початку 2000).
А рахувати з початку 1999 - це маніпуляція, тому в 1999 гривня сильно девальвувала.
Гривневі депозити були по 20-24%, в той час як доларові - 7-8%

Смешно :D Давайте вообще не считать периоды когда гривна девальвировала. 1999, 2008-2009, 2014-2015, 2020. Так гривна будет крепче всех резервных валют, а открыть депозиты в гривне будут мечтать Уоррен Баффет и другие мировые инвесторы.

Смешно. Давайте тоді рахувати тільки період 2013-2015 і обсирати українську валюту.
Якщо рахувати по-чесному, тоді потрібно починати з 1996 року. А якщо даних немає, тоді з 2003-2004.


Якщо рахувати з 1996, то ситуація для гривні гірша, бо 1998 вона вдвічі здевальвувала. Я тоді якраз єдиний раз вчасно вискочив з грндепо. Були заяви Кучми, що навіть щось компенсують вкладникам :mrgreen: . Мій досвід це в середньому 10% по долару та 20% по валюті, до речі такі % дехто дотепер має по субординованому у приваті. Тоді долар за 24 роки сумарно 1000%, якщо ні разу не знімати, грн. 8000%, але з врахуванням девальвації вдвічі вигідніше в доларі. Хоча найпросунутіші могли вдало переходити з валюти у валюту і мати значно більше. Наприклад, минулого року грн. могло дати 40% у валюті. У 2000-2001 р. банки (ФіК) давав 36% у грн. з помісячною, а вона ще і укріпилась. То можна було мати понад 50% за рік у тій же валюті.
Знав би прикуп.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 07:34

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  Ой+ написав:до речі такі % дехто дотепер має по субординованому у приваті.

пам'ятаю цей продукт, але враховуючи критично панічні настрої людей перед крахом ПБ тільки повністю "металево яйковий" деполюд міг зайти в нього

До речі продукт мав дуже високий поріг входу (вроді 100К грн і 5К валюти) тому був явно розрахований на "потрібну" публіку
вроід був на 5, тому десь скоро ці депозити мають завершитись, а далі - по 0.01? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:00

  greenozon написав:
  Ой+ написав:до речі такі % дехто дотепер має по субординованому у приваті.

пам'ятаю цей продукт, але враховуючи критично панічні настрої людей перед крахом ПБ тільки повністю "металево яйковий" деполюд міг зайти в нього

До речі продукт мав дуже високий поріг входу (вроді 100К грн і 5К валюти) тому був явно розрахований на "потрібну" публіку
вроід був на 5, тому десь скоро ці депозити мають завершитись, а далі - по 0.01? :)

Могу ошибаться, но по моему єти депозиты были погашены досрочно...
vanok
 
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