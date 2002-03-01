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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 16:10
andrijk777 написав: sinowi написав:
Все чего то ожидают. А я взял и все просчитал. Я поднял все процентные ставки по депозитам начиная с 1999 года и взял за основу - открытие двух депозитов - первый валютный - 100 долларов, второй гривневый 100 гривен и стал все просчитывать. И к сегодняшнему дню у меня получилось, что владельцы долларового депозита громко посмеялись над владельцами гривневого. Я учел абсолютно все. Может еще кто попробует.
Цифри в студію, тому що м'яко говорячи це неправда. Особливо якщо рахувати з кінця 1999року(тобто початку 2000).А рахувати з початку 1999 - це маніпуляція, тому в 1999 гривня сильно девальвувала.
Гривневі депозити були по 20-24%, в той час як доларові - 7-8%
Смешно
Давайте вообще не считать периоды когда гривна девальвировала. 1999, 2008-2009, 2014-2015, 2020. Так гривна будет крепче всех резервных валют, а открыть депозиты в гривне будут мечтать Уоррен Баффет и другие мировые инвесторы.
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DONALD
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Додано: Сер 07 жов, 2020 16:19
DONALD написав: andrijk777 написав: sinowi написав:
Все чего то ожидают. А я взял и все просчитал. Я поднял все процентные ставки по депозитам начиная с 1999 года и взял за основу - открытие двух депозитов - первый валютный - 100 долларов, второй гривневый 100 гривен и стал все просчитывать. И к сегодняшнему дню у меня получилось, что владельцы долларового депозита громко посмеялись над владельцами гривневого. Я учел абсолютно все. Может еще кто попробует.
Цифри в студію, тому що м'яко говорячи це неправда. Особливо якщо рахувати з кінця 1999року(тобто початку 2000).А рахувати з початку 1999 - це маніпуляція, тому в 1999 гривня сильно девальвувала.
Гривневі депозити були по 20-24%, в той час як доларові - 7-8%
Смешно
Давайте вообще не считать периоды когда гривна девальвировала. 1999, 2008-2009, 2014-2015, 2020. Так гривна будет крепче всех резервных валют, а открыть депозиты в гривне будут мечтать Уоррен Баффет и другие мировые инвесторы.
Смешно. Давайте тоді рахувати тільки період 2013-2015 і обсирати українську валюту.
Якщо рахувати по-чесному, тоді потрібно починати з 1996 року. А якщо даних немає, тоді з 2003-2004.
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andrijk777
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Додано: Чет 08 жов, 2020 06:47
andrijk777 написав: DONALD написав: andrijk777 написав:
Цифри в студію, тому що м'яко говорячи це неправда. Особливо якщо рахувати з кінця 1999року(тобто початку 2000).А рахувати з початку 1999 - це маніпуляція, тому в 1999 гривня сильно девальвувала.
Гривневі депозити були по 20-24%, в той час як доларові - 7-8%
Смешно
Давайте вообще не считать периоды когда гривна девальвировала. 1999, 2008-2009, 2014-2015, 2020. Так гривна будет крепче всех резервных валют, а открыть депозиты в гривне будут мечтать Уоррен Баффет и другие мировые инвесторы.
Смешно. Давайте тоді рахувати тільки період 2013-2015 і обсирати українську валюту.
Якщо рахувати по-чесному, тоді потрібно починати з 1996 року. А якщо даних немає, тоді з 2003-2004.
Якщо рахувати з 1996, то ситуація для гривні гірша, бо 1998 вона вдвічі здевальвувала. Я тоді якраз єдиний раз вчасно вискочив з грндепо. Були заяви Кучми, що навіть щось компенсують вкладникам
. Мій досвід це в середньому 10% по долару та 20% по валюті, до речі такі % дехто дотепер має по субординованому у приваті. Тоді долар за 24 роки сумарно 1000%, якщо ні разу не знімати, грн. 8000%, але з врахуванням девальвації вдвічі вигідніше в доларі. Хоча найпросунутіші могли вдало переходити з валюти у валюту і мати значно більше. Наприклад, минулого року грн. могло дати 40% у валюті. У 2000-2001 р. банки (ФіК) давав 36% у грн. з помісячною, а вона ще і укріпилась. То можна було мати понад 50% за рік у тій же валюті.
Знав би прикуп.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 08 жов, 2020 07:34
Ой+ написав:
до речі такі % дехто дотепер має по субординованому у приваті.
пам'ятаю цей продукт, але враховуючи критично панічні настрої людей перед крахом ПБ тільки повністю "металево яйковий" деполюд міг зайти в нього
До речі продукт мав дуже високий поріг входу (вроді 100К грн і 5К валюти) тому був явно розрахований на "потрібну" публіку
вроід був на 5, тому десь скоро ці депозити мають завершитись, а далі - по 0.01?
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greenozon
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Додано: Чет 08 жов, 2020 08:00
greenozon написав: Ой+ написав:
до речі такі % дехто дотепер має по субординованому у приваті.
пам'ятаю цей продукт, але враховуючи критично панічні настрої людей перед крахом ПБ тільки повністю "металево яйковий" деполюд міг зайти в нього
До речі продукт мав дуже високий поріг входу (вроді 100К грн і 5К валюти) тому був явно розрахований на "потрібну" публіку
вроід був на 5, тому десь скоро ці депозити мають завершитись, а далі - по 0.01?
Могу ошибаться, но по моему єти депозиты были погашены досрочно...
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vanok
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:47
vanok написав:
Могу ошибаться, но по моему єти депозиты были погашены досрочно...
Ще недавно на форумі дописували, що ще мають таке до кінця наступного року, зокрема К*_*я користується.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 08 жов, 2020 16:01
Ну це вже занадто грубо
Ой+ написав:
Мій досвід це в середньому 10% по долару та 20% по валюті, до речі такі % дехто дотепер має по субординованому у приваті. Тоді долар за 24 роки сумарно 1000%, якщо ні разу не знімати, грн. 8000%, але з врахуванням девальвації вдвічі вигідніше в доларі.
Якщо брати сьогодні - то таких ставок і близько немає.
І я не знаю, які були ставки з 1996 по 2002/3 роки.
Приведені ставки(10% і 20%) більш-менш актуальні для 2006-2016. Причому я точно пам'ятаю що в гривні були ставки і 22% і 24% в кризу. А ось ставок 10%+ в валюті я не пам'ятаю.
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andrijk777
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Додано: Чет 08 жов, 2020 16:23
Investor_K
А посчитали бы и сказали бы мне, мы бы и сравнили
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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sinowi
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Додано: Чет 08 жов, 2020 16:35
Да, согласен - моя ошибка - как то из головы выскочило когда тему писал. Я взял за основу - 100 долларов и все цифры по доллару в эквивалент гривны приводил, и 100 гривен и все цифры по гривне в эквивалент доллара приводил, иначе было бы глупо считать. Те кто держал на депо только доллары или евро - выиграли бы основательно.
Теперь банки хотят, чтоб им валюту на хранение почти бесплатно отдавали и это желание будет прогрессировать, не сегодня - завтра банки захотят деньги за хранение - я это предвижу.
И остается самый верный путь - покупка недвижимости и сдача ее в аренду - получается в среднем 6-8% годовых в валюте. Зато более надежно, чем любой депозит.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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sinowi
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Додано: Чет 08 жов, 2020 17:06
andrijk777 написав:
І я не знаю, які були ставки з 1996 по 2002/3 роки.
Гарні були. По долару 15% і більше в 96-98 рр. в приваті, промінвесті.
Приведені ставки(10% і 20%) більш-менш актуальні для 2006-2016. Причому я точно пам'ятаю що в гривні були ставки і 22% і 24% в кризу. А ось ставок 10%+ в валюті я не пам'ятаю.
Хто яку політику здійснював і які ризики допускав. І банк, і вкладник. Той же приват індіанські 13% у валюті, ФіК в окремі моменти ще задовго до банкрутства 15% було.
sinowi написав:
И остается самый верный путь - покупка недвижимости и сдача ее в аренду - получается в среднем 6-8% годовых в валюте
А видатків ніяких?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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