Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Чет 08 жов, 2020 19:39
sinowi написав:
Теперь банки хотят, чтоб им валюту на хранение почти бесплатно отдавали и это желание будет прогрессировать, не сегодня - завтра банки захотят деньги за хранение - я это предвижу.
и останется в Украине 20 банков из 80
sinowi написав:
И остается самый верный путь - покупка недвижимости и сдача ее в аренду - получается в среднем 6-8% годовых в валюте. Зато более надежно, чем любой депозит.
а можно увидеть пидрахуй? на профильных ветках всё давно посчитано - 10% в гривне с тенденцией к снижению.
по теме, какой-то смысл был до 2019г. сейчас однозначно смысла у депозита в гривне нет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat