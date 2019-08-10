и останется в Украине 20 банков из 80
а можно увидеть пидрахуй? на профильных ветках всё давно посчитано - 10% в гривне с тенденцией к снижению.
по теме, какой-то смысл был до 2019г. сейчас однозначно смысла у депозита в гривне нет.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:39
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
и останется в Украине 20 банков из 80
а можно увидеть пидрахуй? на профильных ветках всё давно посчитано - 10% в гривне с тенденцией к снижению.
по теме, какой-то смысл был до 2019г. сейчас однозначно смысла у депозита в гривне нет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 08 жов, 2020 20:35
І чим це "более надежно"?
Сама нерухомість може впасти в 2 рази спокійно і всі ваші "6-8% годовых в валюте" за десяток років вилетять в трубу.
Населення України зменшується а будують все більше.
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