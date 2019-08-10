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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:39

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  sinowi написав:Теперь банки хотят, чтоб им валюту на хранение почти бесплатно отдавали и это желание будет прогрессировать, не сегодня - завтра банки захотят деньги за хранение - я это предвижу.
и останется в Украине 20 банков из 80

  sinowi написав:
И остается самый верный путь - покупка недвижимости и сдача ее в аренду - получается в среднем 6-8% годовых в валюте. Зато более надежно, чем любой депозит.
а можно увидеть пидрахуй? на профильных ветках всё давно посчитано - 10% в гривне с тенденцией к снижению.

по теме, какой-то смысл был до 2019г. сейчас однозначно смысла у депозита в гривне нет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:35

  sinowi написав:И остается самый верный путь - покупка недвижимости и сдача ее в аренду - получается в среднем 6-8% годовых в валюте. Зато более надежно, чем любой депозит.

І чим це "более надежно"?
Сама нерухомість може впасти в 2 рази спокійно і всі ваші "6-8% годовых в валюте" за десяток років вилетять в трубу.
Населення України зменшується а будують все більше.
andrijk777
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