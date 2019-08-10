Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:37

Согласен - 100%.

Но получение пассивного дохода всегда риск. А в случае с недвижимостью - при любом раскладе квартира в руках всегда останется в отличие от депозита.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.