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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:39

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  sinowi написав:Теперь банки хотят, чтоб им валюту на хранение почти бесплатно отдавали и это желание будет прогрессировать, не сегодня - завтра банки захотят деньги за хранение - я это предвижу.
и останется в Украине 20 банков из 80

  sinowi написав:
И остается самый верный путь - покупка недвижимости и сдача ее в аренду - получается в среднем 6-8% годовых в валюте. Зато более надежно, чем любой депозит.
а можно увидеть пидрахуй? на профильных ветках всё давно посчитано - 10% в гривне с тенденцией к снижению.

по теме, какой-то смысл был до 2019г. сейчас однозначно смысла у депозита в гривне нет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:35

  sinowi написав:И остается самый верный путь - покупка недвижимости и сдача ее в аренду - получается в среднем 6-8% годовых в валюте. Зато более надежно, чем любой депозит.

І чим це "более надежно"?
Сама нерухомість може впасти в 2 рази спокійно і всі ваші "6-8% годовых в валюте" за десяток років вилетять в трубу.
Населення України зменшується а будують все більше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:37

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Согласен - 100%.
Но получение пассивного дохода всегда риск. А в случае с недвижимостью - при любом раскладе квартира в руках всегда останется в отличие от депозита.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:38

  sinowi написав:Согласен - 100%.
Но получение пассивного дохода всегда риск. А в случае с недвижимостью - при любом раскладе квартира в руках всегда останется в отличие от депозита.


Останется и при плохом раскладе начнет генерировать убытки
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:56

  sinowi написав:Согласен - 100%.
Но получение пассивного дохода всегда риск. А в случае с недвижимостью - при любом раскладе квартира в руках всегда останется в отличие от депозита.

Звичайно залишається. В Донецьку також в багатьох нерухомість "залишилась". Тільки нажаль ціна на них впала разів в 10. :D
І чому це депозит не надійний? Усім, кого я знаю депозити вернули.
І останнє - такого поняття як "пасивний дохід" не існує! Немає в світі ніякого пасивного доходу. І ми до цього вже фактично прийшли - депозити доходу фактично вже не приносять.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:09

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

І чому це депозит не надійний? Усім, кого я знаю депозити вернули.

Это Вы сейчас пошутили?
Депозиты вернули какие? --Уменьшенные в 3 раза?Особенно пострадали те люди, у которых деньги были арестованы договором о банковском вкладе. И вообще все население тоже было обворовано. При своих остались лишь те, которые в гривну не верили и им повезло в том, что они валюту или золото не вложили в те банки, которые Гонтарева и Компания не уничтожили.


І ми до цього вже фактично прийшли

Немного не так.
Пассивный доход был, есть сегодня и всегда будет. Хоть на западе, хоть на востоке. Если по другому - то это уже предпринимательство. Например недвижимость в аренду сдавать.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:05

  sinowi написав:Пассивный доход был, есть сегодня и всегда будет. Хоть на западе, хоть на востоке. Если по другому - то это уже предпринимательство. Например недвижимость в аренду сдавать.

Наприклад???
Депозит під 1% з інфляцією 2% :D :D - прикольний ДОХІД.
andrijk777
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