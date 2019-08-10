и останется в Украине 20 банков из 80
а можно увидеть пидрахуй? на профильных ветках всё давно посчитано - 10% в гривне с тенденцией к снижению.
по теме, какой-то смысл был до 2019г. сейчас однозначно смысла у депозита в гривне нет.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:39
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
и останется в Украине 20 банков из 80
а можно увидеть пидрахуй? на профильных ветках всё давно посчитано - 10% в гривне с тенденцией к снижению.
по теме, какой-то смысл был до 2019г. сейчас однозначно смысла у депозита в гривне нет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 08 жов, 2020 20:35
І чим це "более надежно"?
Сама нерухомість може впасти в 2 рази спокійно і всі ваші "6-8% годовых в валюте" за десяток років вилетять в трубу.
Населення України зменшується а будують все більше.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:37
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Согласен - 100%.
Но получение пассивного дохода всегда риск. А в случае с недвижимостью - при любом раскладе квартира в руках всегда останется в отличие от депозита.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:38
Останется и при плохом раскладе начнет генерировать убытки
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:56
Звичайно залишається. В Донецьку також в багатьох нерухомість "залишилась". Тільки нажаль ціна на них впала разів в 10.
І чому це депозит не надійний? Усім, кого я знаю депозити вернули.
І останнє - такого поняття як "пасивний дохід" не існує! Немає в світі ніякого пасивного доходу. І ми до цього вже фактично прийшли - депозити доходу фактично вже не приносять.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:09
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
І чому це депозит не надійний? Усім, кого я знаю депозити вернули.
Это Вы сейчас пошутили?
Депозиты вернули какие? --Уменьшенные в 3 раза?Особенно пострадали те люди, у которых деньги были арестованы договором о банковском вкладе. И вообще все население тоже было обворовано. При своих остались лишь те, которые в гривну не верили и им повезло в том, что они валюту или золото не вложили в те банки, которые Гонтарева и Компания не уничтожили.
І ми до цього вже фактично прийшли
Немного не так.
Пассивный доход был, есть сегодня и всегда будет. Хоть на западе, хоть на востоке. Если по другому - то это уже предпринимательство. Например недвижимость в аренду сдавать.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:05
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