Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:09

І чому це депозит не надійний? Усім, кого я знаю депозити вернули.



Это Вы сейчас пошутили?

Депозиты вернули какие? --Уменьшенные в 3 раза?Особенно пострадали те люди, у которых деньги были арестованы договором о банковском вкладе. И вообще все население тоже было обворовано. При своих остались лишь те, которые в гривну не верили и им повезло в том, что они валюту или золото не вложили в те банки, которые Гонтарева и Компания не уничтожили.





І ми до цього вже фактично прийшли



Немного не так.

Пассивный доход был, есть сегодня и всегда будет. Хоть на западе, хоть на востоке. Если по другому - то это уже предпринимательство. Например недвижимость в аренду сдавать.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.