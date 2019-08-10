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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 13 жов, 2020 15:24
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Навіщо Вам розрахунок? А досвiд и чуйка, хіба не краще будь якого розрахунку?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:52
Мається на увазі ,що гривня з 1 січня 2020 рухне більше 3 гривень. А було 23.69...на Новий?
А буде 29 це ясно всім,тому так і є насправді.
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