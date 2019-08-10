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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:24

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Навіщо Вам розрахунок? А досвiд и чуйка, хіба не краще будь якого розрахунку?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:52

  greenozon написав:
  sinowi написав:А получается, что валюта даже под 0,5% годовых выгоднее чем гривна под 12% годовых


дуже цікаво побачити розрахунок!


Мається на увазі ,що гривня з 1 січня 2020 рухне більше 3 гривень. А було 23.69...на Новий?
А буде 29 це ясно всім,тому так і є насправді.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:15

  Anonim2666 написав:Депозит в гривне при нынешнем максимуме в 12-12,5% не имеет смысла в сравнении валютными депозитами.
Если ложить гривну сейчас, то достаточно курса в 30-30,5 грн за $ для того, чтобы он в конечном итоге вам принес убыток, а не прибыль.

хочете сказати шо валютні депозити вигідні? ну ну... щось не бачу вигоди
ApolonX86
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:39

  ApolonX86 написав:хочете сказати шо валютні депозити вигідні? ну ну... щось не бачу вигоди

-Выгодны в сравнении с матрацом.
di2gard
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:54

  Anonim2666 написав:Депозит в гривне при нынешнем максимуме в 12-12,5% не имеет смысла в сравнении валютными депозитами.
Если ложить гривну сейчас, то достаточно курса в 30-30,5 грн за $ для того, чтобы он в конечном итоге вам принес убыток, а не прибыль.


так курс может стать опять 24 ,,, 26
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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