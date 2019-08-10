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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:24
Навіщо Вам розрахунок? А досвiд и чуйка, хіба не краще будь якого розрахунку?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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sinowi
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Додано: Вів 13 жов, 2020 18:52
greenozon написав: sinowi написав:
А получается, что валюта даже под 0,5% годовых выгоднее чем гривна под 12% годовых
дуже цікаво побачити розрахунок!
Мається на увазі ,що гривня з 1 січня 2020 рухне більше 3 гривень. А було 23.69...на Новий?
А буде 29 це ясно всім,тому так і є насправді.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 15:15
Anonim2666 написав:
Депозит в гривне при нынешнем максимуме в 12-12,5% не имеет смысла в сравнении валютными депозитами.
Если ложить гривну сейчас, то достаточно курса в 30-30,5 грн за $ для того, чтобы он в конечном итоге вам принес убыток, а не прибыль.
хочете сказати шо валютні депозити вигідні? ну ну... щось не бачу вигоди
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ApolonX86
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Додано: Пон 26 жов, 2020 15:39
ApolonX86 написав:
хочете сказати шо валютні депозити вигідні? ну ну... щось не бачу вигоди
-Выгодны в сравнении с матрацом.
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di2gard
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Додано: Пон 26 жов, 2020 15:54
Anonim2666 написав:
Депозит в гривне при нынешнем максимуме в 12-12,5% не имеет смысла в сравнении валютными депозитами.
Если ложить гривну сейчас, то достаточно курса в 30-30,5 грн за $ для того, чтобы он в конечном итоге вам принес убыток, а не прибыль.
так курс может стать опять 24 ,,, 26
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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