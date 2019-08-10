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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:24
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Навіщо Вам розрахунок? А досвiд и чуйка, хіба не краще будь якого розрахунку?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:52
Мається на увазі ,що гривня з 1 січня 2020 рухне більше 3 гривень. А було 23.69...на Новий?
А буде 29 це ясно всім,тому так і є насправді.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 15:15
хочете сказати шо валютні депозити вигідні? ну ну... щось не бачу вигоди
Додано: Пон 26 жов, 2020 15:39
Додано: Пон 26 жов, 2020 15:54
так курс может стать опять 24 ,,, 26
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:03
так, давайте порівнювати не з матрацом (тут і так ясно що він лише мінус приносить)
а з гривнею
берем точку фіксації - наприклад 1.1.2020 і дивимся гривню + долар на рік.
+50грн !
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