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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:28

  Вкладчик1234 написав:
  candidat написав:
  sinowi написав:Согласен - 100%.
Но получение пассивного дохода всегда риск. А в случае с недвижимостью - при любом раскладе квартира в руках всегда останется в отличие от депозита.

Если бухой сосед не заснет с зажженной сигаретой. Пожары, пожалуй, встречаются почаще, чем падения банков. Хотя пожар - еще цветочки. Некоторые умудряются взрывом газа разнести полдома в щепки.

Может пострадать не только битон, но и бумага.
Бумага ещё страдает от квартирных краж

А еще черный нотариус может переписать вашу квартиру на кого угодно.
candidat
 
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