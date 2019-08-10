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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Пон 14 гру, 2020 23:28
Вкладчик1234 написав: candidat написав: sinowi написав:
Согласен - 100%.
Но получение пассивного дохода всегда риск. А в случае с недвижимостью - при любом раскладе квартира в руках всегда останется в отличие от депозита.
Если бухой сосед не заснет с зажженной сигаретой. Пожары, пожалуй, встречаются почаще, чем падения банков. Хотя пожар - еще цветочки. Некоторые умудряются взрывом газа разнести полдома в щепки.
Может пострадать не только битон, но и бумага.
Бумага ещё страдает от квартирных краж
А еще черный нотариус может переписать вашу квартиру на кого угодно.
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candidat
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