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Нацбанк привітав рішення
суду Англії щодо Приватбанку

Нацбанк привітав рішення суду Англії щодо Приватбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 15:32

Нацбанк привітав рішення суду Англії щодо Приватбанку

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Дивися повний текст Нацбанк привітав рішення суду Англії щодо Приватбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 15:32

Премии себе уже выписали?
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:06

Глобально схема интересная. Внешний долг Украины примерно равен сумме выведенных средств. Причем при детальном рассмотрении международными правоохранительными органами большинство выведенных средств могут оказаться незаконно полученными, а любой олигарх может оказаться нищим и за решеткой. Средства в Украину вряд ли вернут, а государственные долги останутся.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:08

Поэтому редко услышишь: "Я накосячил и ухожу в отставку!".
nik1
 
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