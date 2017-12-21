Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Дивися повний текст Нацбанк привітав рішення суду Англії щодо Приватбанку.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 15:32
Нацбанк привітав рішення суду Англії щодо Приватбанку
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Дивися повний текст Нацбанк привітав рішення суду Англії щодо Приватбанку.
Додано: Чет 21 гру, 2017 16:06
Глобально схема интересная. Внешний долг Украины примерно равен сумме выведенных средств. Причем при детальном рассмотрении международными правоохранительными органами большинство выведенных средств могут оказаться незаконно полученными, а любой олигарх может оказаться нищим и за решеткой. Средства в Украину вряд ли вернут, а государственные долги останутся.
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