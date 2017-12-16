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У ЄС стурбовані
коливаннями біткойна

У ЄС стурбовані коливаннями біткойна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 15:37

У ЄС стурбовані коливаннями біткойна

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у листі віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса на адресу регуляторів

Дивися повний текст У ЄС стурбовані коливаннями біткойна.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 15:37

И какая им хрен разница к колебанию курса биткоина ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 20:05

  Igorten написав:И какая им хрен разница к колебанию курса биткоина ?

Вложились и нервничают :)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 02:52

видать много валюты уплыло.
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