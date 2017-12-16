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У ЄС стурбовані коливаннями біткойна
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Додано: Чет 21 гру, 2017 15:37
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у листі віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса на адресу регуляторів
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Додано: Чет 21 гру, 2017 15:37
И какая им хрен разница к колебанию курса биткоина ?
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Igorten
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Додано: Чет 21 гру, 2017 20:05
Igorten написав:
И какая им хрен разница к колебанию курса биткоина ?
Вложились и нервничают
Всё IMHO
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 02:52
видать много валюты уплыло.
скоро прикроют.
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