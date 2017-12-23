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В Україні зобов'язали газові
компанії встановлювати...

В Україні зобов'язали газові компанії встановлювати...
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 15:49

В Україні зобов'язали газові компанії встановлювати...

Пропонуємо до обговорення:
За закон №5722 проголосувало 325 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Дивися повний текст В Україні зобов'язали газові компанії встановлювати індивідуальні лічильники.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 15:49

Закон также предусматривает возможность самостоятельной установки индивидуальных счетчиков газа бытовыми потребителями.
Значит ли это что я могу самостоятельно установить роторный счетчик и облгаз обязан его принять?
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:16

vova3215
Не знаю, что такое "роторный".
Но устанавливать можно только из списка сертифицированных моделей.
Более того, устанавливает сертифицированная контора.
Например - на миллионный Днепр это делает лишь одна фирмочка, приближенная к руководству облгаза.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:25

Сертифицированных много а устанавливают только Самгаз. Роторный по принципу водомера,компактный и не требует сварки и вандализма
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:30

непонятно зачем нужно было продлевать сроки. о том что нужно установить до 1 января 2018 было известно ещё 10 лет назад и в течении 10 лет в тарифе на газ мы оплачивали эти расходы, а им всё мало и мало...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:32

Re: В Україні зобов'язали газові компанії встановлювати...

  vova3215 написав:Сертифицированных много а устанавливают только Самгаз.

У нас за офф. доплату в пару сотен грн. ставят Gallus.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:35

  vova3215 написав:Закон также предусматривает возможность самостоятельной установки индивидуальных счетчиков газа бытовыми потребителями. Значит ли это что я могу самостоятельно установить роторный счетчик и облгаз обязан его принять?

самостоятельно вы установить не можете, так как это вид работ требует лицензии, так что обратитесь в любую организацию имеющую лицензию на данный вид работ. счётчик можно установить любой с классом точности не выше 1, внесённый в госреестр приборов разрешённый к использованию на территории Украины...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 18:41

За цим рішенням буде продаж облгазів їхніми власниками (Фірташем і Ко), бо дотепер облгази через завищені норми споживання та тариф могли списувати газ на поутового споживача, а потім насправді перепродувати його комерційним споживачам, тобто заробляли двічі. Після встановлення лічильників в усіх продавати двічі вже буде нічого і Облгази перетворяться на звичайні компанії, звичайний бізнес...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:21

  vova3215 написав:Сертифицированных много а устанавливают только Самгаз. Роторный по принципу водомера,компактный и не требует сварки и вандализма


да, роторный компактнее и меньше грязи при установке, но соотношение цена /ресурс не пользу роторного.
кроме того, по их требованиям места установки счетчика (не ближе ..см к трубе отопления, плиты, и пр.) не всегда есть возможность его установить
PV
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