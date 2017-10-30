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Російські вчені
навчилися дихати рідиною

Російські вчені навчилися дихати рідиною
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:40

Російські вчені навчилися дихати рідиною

Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін продемонстрував президенту Сербії Олександру Вучичу проект рідинного дихання та інші напрацювання Фонду перспективних досліджень Роскосмосу.

Дивися повний текст Російські вчені навчилися дихати рідиною.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:40

У 1989 році Джеймс Камерон зняв свій шедевр "Безодня/The Abyss", де була сценка із мишою, яка дихала рідиною. Мало хто знає, що ця сцена була не бутафорською, і миша дійсно дихала у контейнері, заповненому перфторвуглеводнем. І ось пройшло всього то 28 років, як на Росії вирішили вразити подібним "фокусом" дорогого гостя. Дійсно, "нова" розробка Фонду (ну дуже) перспективних технологій.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 18:18

Re: Російські вчені навчилися дихати рідиною

Віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін продемонстрував президенту Сербії Олександру Вучичу проект рідинного дихання


"Утопить спутник гораздо легче, чем собаку" сказал после демонстрации Дмитрий Рогозин.

А если серьезно, вы бы проверяли рашкинские новости.

Жидкостное дыхание было впервые протестировано в 70-х годах прошлого века. Можно было хотя бы здесь посмотреть: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0 ... 0%B8%D0%B5

Зачем тиражировать бред про "российских ученых, научившихся дышать"?
Востаннє редагувалось Sommer в Чет 21 гру, 2017 19:10, всього редагувалось 1 раз.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 18:52

Интересно, после демонстрации таксу на атмосферное дыхание смогли "переключить" или это был билет в один конец? Чем-то эта демонстрация смахивает на демонстрацию рос-терминатора на квадрацикле - проехал мимо и быстренько скрылся подальше от любопытных глаз, пока фикцию никто не рассмотрел.
мимокрокодил
ostapik777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 04:41

Фух.... Я уж было подумал что они придумали способ как стекломоем дышать :mrgreen:
А они, в очередной раз нюхнули жидкого клею :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 04:51

ostapik777 так видео в сети есть.
не несколько минут, а 20 секунд.

утопили, потом реанимировали(повесили над ванной, вытрусили жидкость из легких, она задышала).
arheops
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:49

Сенсация!

arheops
Російські вчені перестали дихати перегаром і почали дихати безпосередньо горілкою!!!
sun9man
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:07

Російські вчені навчилися дихати рідиною

Ага... гальмівною... і вже дуже давно.
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
abvertaras
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:34

В СССР похожие программы начали разрабатывать в конце 1960-х годов, когда начались эксперименты в лаборатории гидробионики в Киеве, а в 1980-х годах была запущена программа «Перфторуглероды в биологии и медицине», инициаторами которой стали Генрих Иваницкий, Феликс Белоярцев и Иван Кнунянц. Однако главной задачей программы было создание эффективных кровезаменителей. И они были созданы — искусственная кровь на базе перфторуглеродов даже применялась во время войны в Афганистане...
В космос на батуте у Рогозина не очень ладится( да и не на батуте тоже), решил в пучину морскую аж на 2километра без акваланга погружаться.Вот это прорыв, только такса то не виновата. Пусть свою "будку" в раствор запихивает минут хоть на десять, вот это тогда будет фокус так фокус!
tvagel
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:12

Re: Російські вчені навчилися дихати рідиною

Російські вчені навчилися дихати рідиною

По заголовку подумал, что речь про боярышник. Оказывается, просто хотят распилить очередные миллиарды рублей
safonovstanislav
 
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