Віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін продемонстрував президенту Сербії Олександру Вучичу проект рідинного дихання та інші напрацювання Фонду перспективних досліджень Роскосмосу.
Дивися повний текст Російські вчені навчилися дихати рідиною.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 16:40
Російські вчені навчилися дихати рідиною
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російські вчені навчилися дихати рідиною.
Додано: Чет 21 гру, 2017 16:40
У 1989 році Джеймс Камерон зняв свій шедевр "Безодня/The Abyss", де була сценка із мишою, яка дихала рідиною. Мало хто знає, що ця сцена була не бутафорською, і миша дійсно дихала у контейнері, заповненому перфторвуглеводнем. І ось пройшло всього то 28 років, як на Росії вирішили вразити подібним "фокусом" дорогого гостя. Дійсно, "нова" розробка Фонду (ну дуже) перспективних технологій.
Додано: Чет 21 гру, 2017 18:18
Re: Російські вчені навчилися дихати рідиною
"Утопить спутник гораздо легче, чем собаку" сказал после демонстрации Дмитрий Рогозин.
А если серьезно, вы бы проверяли рашкинские новости.
Жидкостное дыхание было впервые протестировано в 70-х годах прошлого века. Можно было хотя бы здесь посмотреть:
Зачем тиражировать бред про "российских ученых, научившихся дышать"?
Востаннє редагувалось Sommer в Чет 21 гру, 2017 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 18:52
Интересно, после демонстрации таксу на атмосферное дыхание смогли "переключить" или это был билет в один конец? Чем-то эта демонстрация смахивает на демонстрацию рос-терминатора на квадрацикле - проехал мимо и быстренько скрылся подальше от любопытных глаз, пока фикцию никто не рассмотрел.
мимокрокодил
Додано: П'ят 22 гру, 2017 04:41
Фух.... Я уж было подумал что они придумали способ как стекломоем дышать
А они, в очередной раз нюхнули жидкого клею
Додано: П'ят 22 гру, 2017 04:51
ostapik777 так видео в сети есть.
не несколько минут, а 20 секунд.
утопили, потом реанимировали(повесили над ванной, вытрусили жидкость из легких, она задышала).
Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:49
Сенсация!
arheops
Російські вчені перестали дихати перегаром і почали дихати безпосередньо горілкою!!!
Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:07
Ага... гальмівною... і вже дуже давно.
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:34
В СССР похожие программы начали разрабатывать в конце 1960-х годов, когда начались эксперименты в лаборатории гидробионики в Киеве, а в 1980-х годах была запущена программа «Перфторуглероды в биологии и медицине», инициаторами которой стали Генрих Иваницкий, Феликс Белоярцев и Иван Кнунянц. Однако главной задачей программы было создание эффективных кровезаменителей. И они были созданы — искусственная кровь на базе перфторуглеродов даже применялась во время войны в Афганистане...
В космос на батуте у Рогозина не очень ладится( да и не на батуте тоже), решил в пучину морскую аж на 2километра без акваланга погружаться.Вот это прорыв, только такса то не виновата. Пусть свою "будку" в раствор запихивает минут хоть на десять, вот это тогда будет фокус так фокус!
Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:12
Re: Російські вчені навчилися дихати рідиною
По заголовку подумал, что речь про боярышник. Оказывается, просто хотят распилить очередные миллиарды рублей
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