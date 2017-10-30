Російські вчені навчилися дихати рідиною

Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:34

В СССР похожие программы начали разрабатывать в конце 1960-х годов, когда начались эксперименты в лаборатории гидробионики в Киеве, а в 1980-х годах была запущена программа «Перфторуглероды в биологии и медицине», инициаторами которой стали Генрих Иваницкий, Феликс Белоярцев и Иван Кнунянц. Однако главной задачей программы было создание эффективных кровезаменителей. И они были созданы — искусственная кровь на базе перфторуглеродов даже применялась во время войны в Афганистане...

В космос на батуте у Рогозина не очень ладится( да и не на батуте тоже), решил в пучину морскую аж на 2километра без акваланга погружаться.Вот это прорыв, только такса то не виновата. Пусть свою "будку" в раствор запихивает минут хоть на десять, вот это тогда будет фокус так фокус!