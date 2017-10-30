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Російські вчені навчилися дихати рідиною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 гру, 2017 11:15
NetSerpent
І ось пройшло всього то 28 років, як на Росії вирішили вразити подібним "фокусом" дорогого гостя. Дійсно, "нова" розробка Фонду (ну дуже) перспективних технологій.
это значит, что они сумели восстановться после распада Союза.
Эксперименты по полной жидкостной вентиляции лёгких проводились на животных в 1970 — 1980-е годы в СССР и США.
В Украине была, по некоторым отраслям, более продвинутая экономика и наука, чем в РФ на момент распада.
Сейчас у нас много НИИ работает? А как с продукцией с высокой добавленной стоимостью?
Эти вопросы риторические, не отвечайте.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 17:49
27661 написав:NetSerpent
І ось пройшло всього то 28 років, як на Росії вирішили вразити подібним "фокусом" дорогого гостя. Дійсно, "нова" розробка Фонду (ну дуже) перспективних технологій.
это значит, что они сумели восстановться после распада Союза.
Сумели восстановиться? Замечательно!
Как там космос? Просрали частной конторе, спутники регулярно отправляются изучать океанское дно?
Как там автомобилестроение? Перешли на выпуск копий румынских машин?
Как там самолетостроение?
Как там производство электроники?
Как наука вообще?
"Что-то пошло не так"
Восстанавливайтесь в подобном ключе и дальше, пожалуйста.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Sommer
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:21
Sommer написав:
Как там космос? Просрали частной конторе, спутники регулярно отправляются изучать океанское дно?
Как там автомобилестроение? Перешли на выпуск копий румынских машин?
Как там самолетостроение?
Как там производство электроники?
Как наука вообще?
"Что-то пошло не так"
Восстанавливайтесь в подобном ключе и дальше, пожалуйста.
Ты про Украину эти вопросы задать не хочешь?
Или, может, сразу на них и ответишь?
back in USSR
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slavek
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:43
27661
А как быть с тем, что у этих «восстановившихся» - ВВП меньше чем у Калифорнии, чем бюджет Apple, или там, маленьких Нидерландов ?
При этом обладая самыми большими запасами природных ископаемых, и оттяпав без толку 1/6 суши.....
При этом озадачивая дурными вопросами свою бывшую колонию, до сих пор щедро набитую кремлевской агентурой, начиная с кума путена, ну это уже и правда вопрос «доколе?».
Озадчьте Нидерланды, Швейцарию там.... или ОАЭ.
Вопрос риторический, не отвечайте, ответ давно известен, и даден РУССКИМИ классиками и интеллектуалами.
Отколупайтесь от Украины - и вектор вашего развития столь стремительно устремится вверх,что вы на Марсе высадитесь на 10 лет раньше остальных, и весь Марс будет ваш
, а не каких-то там пиндосов, еврогеев, хахлов.
Красная Планета - красные человечки
И цвет ваш, революционный....
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp.
«Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
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Додано: Чет 28 гру, 2017 19:36
slavek написав: Sommer написав:
Как там космос? Просрали частной конторе, спутники регулярно отправляются изучать океанское дно?
Как там автомобилестроение? Перешли на выпуск копий румынских машин?
Как там самолетостроение?
Как там производство электроники?
Как наука вообще?
"Что-то пошло не так"
Восстанавливайтесь в подобном ключе и дальше, пожалуйста.
Ты про Украину эти вопросы задать не хочешь?
А что, Украина везде кричит, что она сколенвстатая и восстановленная? Украина нападает на соседей? Украина нанимает лишнехромосомных срать комментариями на чужих форумах?
Вот когда Украина будет все это делать - вот тогда и буду задавать вопросы.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Sommer
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Додано: Чет 28 гру, 2017 19:41
slavek написав:
Ты про Украину эти вопросы задать не хочешь?
Sommer написав:
А что, Украина везде кричит, что она сколенвстатая и восстановленная? Украина нападает на соседей? Украина нанимает лишнехромосомных срать комментариями на чужих форумах?
Вот когда Украина будет все это делать - вот тогда и буду задавать вопросы.
Форум - общее место,и кто тут работает и от кого еще большой вопрос.
И при чем тут напала если речь идет о утрате промышленного потенциала?
back in USSR
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slavek
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