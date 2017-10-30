Російські вчені навчилися дихати рідиною

Додано: Чет 28 гру, 2017 18:43

А как быть с тем, что у этих «восстановившихся» - ВВП меньше чем у Калифорнии, чем бюджет Apple, или там, маленьких Нидерландов ?При этом обладая самыми большими запасами природных ископаемых, и оттяпав без толку 1/6 суши.....При этом озадачивая дурными вопросами свою бывшую колонию, до сих пор щедро набитую кремлевской агентурой, начиная с кума путена, ну это уже и правда вопрос «доколе?».Озадчьте Нидерланды, Швейцарию там.... или ОАЭ.Вопрос риторический, не отвечайте, ответ давно известен, и даден РУССКИМИ классиками и интеллектуалами.Отколупайтесь от Украины - и вектор вашего развития столь стремительно устремится вверх,что вы на Марсе высадитесь на 10 лет раньше остальных, и весь Марс будет ваш, а не каких-то там пиндосов, еврогеев, хахлов.Красная Планета - красные человечкиИ цвет ваш, революционный....