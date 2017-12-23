Багато закладів віддають замовникам чеки тільки після проведення банкету, хоча завжди отримують передоплату.
Дивися повний текст Податківці оголошують «полювання» на новорічні корпоративи.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 16:43
Податківці оголошують «полювання» на новорічні корпоративи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податківці оголошують «полювання» на новорічні корпоративи.
Додано: Чет 21 гру, 2017 17:15
Нет, ну не за свой же счет, в самом деле, налоговикам проводть корпоративы...
Вот и придумали забаву)))
Додано: Чет 21 гру, 2017 18:18
Ну, а потім податківці ще захочуть оподаткувати вартість "крпоративів", як додаткове благо для працівників, та нагнути їх компанії на додаткові майже 20 процентів податків додатково до вартості самого корпоративу.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 15:58
Трудно представить добропорядочных граждан в кафе, барах и ресторанах на новогодние праздники трезвых и постоянно пересчитывающих себя.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:30
нарушителей оштрафовали на 7 млн. грн. 4 из них уже поступили в бюджет.
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Четыре гривны из семи миллионов? Верю.
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