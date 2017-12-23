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Податківці оголошують «полювання»
на новорічні корпоративи

Податківці оголошують «полювання» на новорічні корпоративи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:43

Податківці оголошують «полювання» на новорічні корпоративи

Пропонуємо до обговорення:
Багато закладів віддають замовникам чеки тільки після проведення банкету, хоча завжди отримують передоплату.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:43

не мають чим зайнятись?
halyapet
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 17:15

Нет, ну не за свой же счет, в самом деле, налоговикам проводть корпоративы...
Вот и придумали забаву)))
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 18:18

Ну, а потім податківці ще захочуть оподаткувати вартість "крпоративів", як додаткове благо для працівників, та нагнути їх компанії на додаткові майже 20 процентів податків додатково до вартості самого корпоративу.
dunczyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 22:49

Страна не пуганных идиотов.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 00:15

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Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 15:58

Трудно представить добропорядочных граждан в кафе, барах и ресторанах на новогодние праздники трезвых и постоянно пересчитывающих себя.
slonslon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:30

нарушителей оштрафовали на 7 млн. грн. 4 из них уже поступили в бюджет.
-------------
Четыре гривны из семи миллионов? Верю.
deusfromchaos
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