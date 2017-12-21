Міністр фінансів України вимагає відставки Генпрокурора

Додано: Чет 21 гру, 2017 18:19

Кинули бы уже что ли кость Западу. Как с Улюкаевым. Хоть бы одного посадили! Югику всё одно не привыкать...

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).