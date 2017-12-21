Міністр фінансів України Олександр Данилюк вимагає відставки генерального прокурора Юрія Луценка.
Дивися повний текст Міністр фінансів України вимагає відставки Генпрокурора.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 гру, 2017 17:17
Міністр фінансів України вимагає відставки Генпрокурора
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр фінансів України вимагає відставки Генпрокурора.
Додано: Чет 21 гру, 2017 17:33
ну встретился юра со своим спонсором/хозяином и что? все украинские чиновники и политики такие же продажные, то логично требовать отставки всех...
Додано: Чет 21 гру, 2017 18:19
Re: Міністр фінансів України вимагає відставки Генпрокурора
Кинули бы уже что ли кость Западу. Как с Улюкаевым. Хоть бы одного посадили! Югику всё одно не привыкать...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
реклама
|