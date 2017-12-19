ПриватБанк найближчим часом вирішить долю власного пакета акцій латвійського AS PrivatBank.
Дивися повний текст ПриватБанк виставив "дочку" на продаж.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 17:47
ПриватБанк виставив "дочку" на продаж
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Дивися повний текст ПриватБанк виставив "дочку" на продаж.
Додано: Чет 21 гру, 2017 17:47
Ротшильд в Украине становится просто незаменимой конторой.
И госдолг решают, и слепые трасты организовывают, и покупателей подыскивают - просто молодцы.
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