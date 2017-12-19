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ПриватБанк виставив
"дочку" на продаж

ПриватБанк виставив "дочку" на продаж
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 17:47

ПриватБанк виставив "дочку" на продаж

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк найближчим часом вирішить долю власного пакета акцій латвійського AS PrivatBank.

Дивися повний текст ПриватБанк виставив "дочку" на продаж.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 17:47

Ротшильд в Украине становится просто незаменимой конторой.
И госдолг решают, и слепые трасты организовывают, и покупателей подыскивают - просто молодцы.
freeze
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