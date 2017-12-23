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Стало відомо, коли оператори
отримають 4G-ліцензії

Стало відомо, коли оператори отримають 4G-ліцензії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 18:43

Стало відомо, коли оператори отримають 4G-ліцензії

Пропонуємо до обговорення:
НКРЗІ проведе тендери на отримання ліцензій для впровадження зв'язку нового покоління 4G в діапазоні 1800 МГц.

Дивися повний текст Стало відомо, коли оператори отримають 4G-ліцензії.
R2
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А чому б переможців не визначити зразу ж на аукціоні? А суто москальським (MTS, Kyivstar) компаніям взагалі б варто заборонити участь у тендері на 4G&
Всюдиносапхайчик
 
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позади планеты всей
vova_pochernin
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