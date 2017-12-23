НКРЗІ проведе тендери на отримання ліцензій для впровадження зв'язку нового покоління 4G в діапазоні 1800 МГц.
Дивися повний текст Стало відомо, коли оператори отримають 4G-ліцензії.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 18:43
Стало відомо, коли оператори отримають 4G-ліцензії
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Дивися повний текст Стало відомо, коли оператори отримають 4G-ліцензії.
Додано: Чет 21 гру, 2017 18:43
А чому б переможців не визначити зразу ж на аукціоні? А суто москальським (MTS, Kyivstar) компаніям взагалі б варто заборонити участь у тендері на 4G&
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