Про це повідомила прес-служба АМКУ.
Дивися повний текст АМКУ оштрафував "Євротермінал" на понад 5 млн грн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 гру, 2017 19:09
АМКУ оштрафував "Євротермінал" на понад 5 млн грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ оштрафував "Євротермінал" на понад 5 млн грн.
Додано: Чет 21 гру, 2017 19:10
Конечно после шумихи
ч1. https://youtu.be/7g1qWn0HuVw
ч2. https://youtu.be/IpuGQVPGrIo
реклама
|