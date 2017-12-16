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АМКУ оштрафував "Євротермінал"
на понад 5 млн грн

АМКУ оштрафував "Євротермінал" на понад 5 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 19:09

АМКУ оштрафував "Євротермінал" на понад 5 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба АМКУ.

Дивися повний текст АМКУ оштрафував "Євротермінал" на понад 5 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 19:10

Конечно после шумихи
ч1. https://youtu.be/7g1qWn0HuVw
ч2. https://youtu.be/IpuGQVPGrIo
papchik
 
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