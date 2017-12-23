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В уряді знайшли спосіб, як
Україні заощадити 4 млрд...

В уряді знайшли спосіб, як Україні заощадити 4 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 20:58

В уряді знайшли спосіб, як Україні заощадити 4 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Щорічно весь житловий сектор України споживає близько 18 млрд кубів газу.

Дивися повний текст В уряді знайшли спосіб, як Україні заощадити 4 млрд "кубів" газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 23:16

Очень сомневаюсь, что здравый смысл победил у этих бездарных. Продвижения есть - в этом году котельня не сжигала усиленно газ на отопление перед Новым годом, и как итог- экономия около 20%. И напряжение в сети упало на 15 вольт. Так и до веерных отключений дойдет! Похоже - совсем "доработались"!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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