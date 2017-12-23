Щорічно весь житловий сектор України споживає близько 18 млрд кубів газу.
Дивися повний текст В уряді знайшли спосіб, як Україні заощадити 4 млрд "кубів" газу.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 20:58
В уряді знайшли спосіб, як Україні заощадити 4 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді знайшли спосіб, як Україні заощадити 4 млрд "кубів" газу.
Додано: Чет 21 гру, 2017 23:16
Очень сомневаюсь, что здравый смысл победил у этих бездарных. Продвижения есть - в этом году котельня не сжигала усиленно газ на отопление перед Новым годом, и как итог- экономия около 20%. И напряжение в сети упало на 15 вольт. Так и до веерных отключений дойдет! Похоже - совсем "доработались"!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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