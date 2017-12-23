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Бензин в Україні продовжить
дорожчати - експерт

Бензин в Україні продовжить дорожчати - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 21:37

Бензин в Україні продовжить дорожчати - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Зимовий "дизель" подорожчав до 28 грн/л (+11 коп./л). Все більше водіїв заправляються бензином А-92, він дешевший на гривню, ніж "п'ятий".

Дивися повний текст Бензин в Україні продовжить дорожчати - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 21:37

наскільки пам'ятаю, рік тому курс доллара також піднімався до 27 і навіть вище, але вартість бензину А-95 була тоді 23 грн/літр!.. але коли курс падав - ціна не знижувалась...
чому сьогодні при такому ж курсі як і рік тому - ціна на бензин знову аж на третину піднялась?
volny
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:13

можно опрос сделать на тему стоимости бензина при возврате цены нефти к 100$.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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