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Оновлення Ubuntu пошкоджує прошивки ноутбуків
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Додано: Чет 21 гру, 2017 23:45
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Canonical тимчасово деактивувала посилання на завантаження Ubuntu 17.10 з сайту ubuntu.com в зв'язку з виявленням проблеми, яка призводить до пошкодження прошивки BIOS на деяких ноутбуках. В основному проблема зачіпає ряд моделей Lenovo, але в деяких випадках виявляється на пристроях Acer і Toshiba.
Дивися повний текст Оновлення Ubuntu пошкоджує прошивки ноутбуків
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R2
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Додано: Чет 21 гру, 2017 23:45
Дожились, обновление системы сносит биос!
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deniska
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:18
блин у меня lenovo y50-70. и слава богу что на виндовсе!
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-Segey-
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 20:22
-Segey- написав:
блин у меня lenovo y50-70. и слава богу что на виндовсе!
Фсё, теперь ты как за каменной стеной!
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myshapiton
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