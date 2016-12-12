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Оновлення Ubuntu пошкоджує
прошивки ноутбуків

Оновлення Ubuntu пошкоджує прошивки ноутбуків
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 23:45

Оновлення Ubuntu пошкоджує прошивки ноутбуків

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Canonical тимчасово деактивувала посилання на завантаження Ubuntu 17.10 з сайту ubuntu.com в зв'язку з виявленням проблеми, яка призводить до пошкодження прошивки BIOS на деяких ноутбуках. В основному проблема зачіпає ряд моделей Lenovo, але в деяких випадках виявляється на пристроях Acer і Toshiba.

Дивися повний текст Оновлення Ubuntu пошкоджує прошивки ноутбуків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 23:45

Дожились, обновление системы сносит биос!
deniska
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:18

блин у меня lenovo y50-70. и слава богу что на виндовсе!
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 20:22

  -Segey- написав:блин у меня lenovo y50-70. и слава богу что на виндовсе!

Фсё, теперь ты как за каменной стеной! :lol:
myshapiton
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