З 2020 року влада Великобританії законодавчо закріпить право громадян на високошвидкісний інтернет.
Дивися повний текст Британія визнала право громадян на високошвидкісний інтернет.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 04:48
Британія визнала право громадян на високошвидкісний інтернет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Британія визнала право громадян на високошвидкісний інтернет.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 04:48
а что, сейчас в Англии есть проблема получить в любой точки 10мбит с оплатой траффика по доллару за мегабайт(1024за гиг) и пингом в 800мс(спутник)?
думаю, нет.
цена не озвучена, бессмыслено.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:16
Re: Британія визнала право громадян на високошвидкісний інте
Бред какой-то. Кому нужен проводной интернет? Сделают дешевый безлимитный 3g, и проводной интернет станет уделом геймеров
Ютуб уже на текущих 3g сетях работает 1080p на 60fps. А большинству скорость выше и не нужна
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