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Британія визнала право громадян
на високошвидкісний інтернет

Британія визнала право громадян на високошвидкісний інтернет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 04:48

Британія визнала право громадян на високошвидкісний інтернет

Пропонуємо до обговорення:
З 2020 року влада Великобританії законодавчо закріпить право громадян на високошвидкісний інтернет.

Дивися повний текст Британія визнала право громадян на високошвидкісний інтернет.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 04:48

а что, сейчас в Англии есть проблема получить в любой точки 10мбит с оплатой траффика по доллару за мегабайт(1024за гиг) и пингом в 800мс(спутник)?
думаю, нет.

цена не озвучена, бессмыслено.
arheops
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:16

Re: Британія визнала право громадян на високошвидкісний інте

Бред какой-то. Кому нужен проводной интернет? Сделают дешевый безлимитный 3g, и проводной интернет станет уделом геймеров
Ютуб уже на текущих 3g сетях работает 1080p на 60fps. А большинству скорость выше и не нужна
safonovstanislav
 
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