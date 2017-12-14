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Американці все частіше викликають
Uber замість швидкої...

Американці все частіше викликають Uber замість швидкої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:25

Американці все частіше викликають Uber замість швидкої...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб не збільшувати і без того величезні рахунки за медичні послуги, жителі США вважають за краще добиратися до лікарні за допомогою служб райдшерінгу.

Дивися повний текст Американці все частіше викликають Uber замість швидкої допомоги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:25

Вот уж действительно, хорошо там, где нас нет.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:28

  nalim написав:Вот уж действительно, хорошо там, где нас нет.

Что вы видите в этом хорошего?
vova3215
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:26

У нас с нового года будет почти так же. И аппендицит за 3 штуки баксов.
dima482
 
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