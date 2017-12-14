Щоб не збільшувати і без того величезні рахунки за медичні послуги, жителі США вважають за краще добиратися до лікарні за допомогою служб райдшерінгу.
Дивися повний текст Американці все частіше викликають Uber замість швидкої допомоги.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:25
Американці все частіше викликають Uber замість швидкої...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Американці все частіше викликають Uber замість швидкої допомоги.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:28
Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:26
У нас с нового года будет почти так же. И аппендицит за 3 штуки баксов.
реклама
|