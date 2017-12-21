Енергетики повинні компенсувати споживачам подвійну платіжку, відшкодувати збитки, якщо вони були, і моральну шкоду.
Дивися повний текст Обленерго зобов'язали платити українцям за відключення електрики - юрист.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:27
Обленерго зобов'язали платити українцям за відключення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обленерго зобов'язали платити українцям за відключення електрики - юрист.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:27
Кто-то красавец, выиграл суд у Николаевоблэнерго. Нужно и дальше их душить.
реклама
|