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Обленерго зобов'язали платити
українцям за відключення...

Обленерго зобов'язали платити українцям за відключення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:27

Обленерго зобов'язали платити українцям за відключення...

Пропонуємо до обговорення:
Енергетики повинні компенсувати споживачам подвійну платіжку, відшкодувати збитки, якщо вони були, і моральну шкоду.

Дивися повний текст Обленерго зобов'язали платити українцям за відключення електрики - юрист.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:27

Кто-то красавец, выиграл суд у Николаевоблэнерго. Нужно и дальше их душить.
nalim
 
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