Ця важлива для всієї телекомунікаційної галузі подія відбулася на нещодавньому заході в Лісабоні
Дивися повний текст Затверджено перші специфікації мереж 5G - Non-Standalone 5G NR.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:38
Затверджено перші специфікації мереж 5G - Non-Standalone...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Затверджено перші специфікації мереж 5G - Non-Standalone 5G NR.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:38
Це вб'є домашній інтернет, як мінімум у тих містах, де буде 5G. Кому потрібен буде домашній 100 Мб/с або навіть 1 Гб/с, якщо буде 20 на 10 Гб/с...? Домашній інтернет буде як стаціонарниф телефон удома чи готелях, тобто є, але ніхто ним не користується.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:57
Всюдиносапхайчик Это как сферический конь в вакууме. Реальные скорости будут гораздо ниже.Думаю, потолком будет просмотр UHD видео.
Додано: Суб 23 гру, 2017 02:30
Это такая шутка?
Ultra HD 4K всего то требует скорости 25-40 Мбит/c.
У нас даже на 3G+ у Лайфа можно получить 10-15 Мбит/сек.
Теперь смотрим, а какие же реальные скорости выдает мобильный 4G LTE интернет.
Вот здесь
Пятёрка стран с наиболее высокими скоростями.
Сингапур, 45.9 Мбит/сек
Южная Корея, 45.8 Мбит/сек
Венгрия, 40.6 Мбит/сек
Румыния, 35.6 Мбит/сек
Новая Зеландия, 34.9 Мбит/сек
Так что заветные 100 Мбит/сек, именно на таком канале сидит основная масса проводных юзеров в мире, интернет пятого поколения переплюнет легко.
Думаю, при правильной настройке оборудования 500 Мбит/сек у конечного пользователя вполне будут достижимы.
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