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Затверджено перші специфікації
мереж 5G - Non-Standalone...

Затверджено перші специфікації мереж 5G - Non-Standalone...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:38

Затверджено перші специфікації мереж 5G - Non-Standalone...

Пропонуємо до обговорення:
Ця важлива для всієї телекомунікаційної галузі подія відбулася на нещодавньому заході в Лісабоні

Дивися повний текст Затверджено перші специфікації мереж 5G - Non-Standalone 5G NR.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:38

Це вб'є домашній інтернет, як мінімум у тих містах, де буде 5G. Кому потрібен буде домашній 100 Мб/с або навіть 1 Гб/с, якщо буде 20 на 10 Гб/с...? Домашній інтернет буде як стаціонарниф телефон удома чи готелях, тобто є, але ніхто ним не користується.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:57

Всюдиносапхайчик Это как сферический конь в вакууме. Реальные скорости будут гораздо ниже.Думаю, потолком будет просмотр UHD видео.
ssnet
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 02:30

  ssnet написав:Всюдиносапхайчик Это как сферический конь в вакууме. Реальные скорости будут гораздо ниже.Думаю, потолком будет просмотр UHD видео.


Это такая шутка? :roll:
Ultra HD 4K всего то требует скорости 25-40 Мбит/c.
У нас даже на 3G+ у Лайфа можно получить 10-15 Мбит/сек.
Теперь смотрим, а какие же реальные скорости выдает мобильный 4G LTE интернет.

Вот здесь http://mediasat.info/2016/11/17/countries-fastest-4g-lte/ например видим:

Пятёрка стран с наиболее высокими скоростями.
Сингапур, 45.9 Мбит/сек
Южная Корея, 45.8 Мбит/сек
Венгрия, 40.6 Мбит/сек
Румыния, 35.6 Мбит/сек
Новая Зеландия, 34.9 Мбит/сек

Так что заветные 100 Мбит/сек, именно на таком канале сидит основная масса проводных юзеров в мире, интернет пятого поколения переплюнет легко.
Думаю, при правильной настройке оборудования 500 Мбит/сек у конечного пользователя вполне будут достижимы.
EKO
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