Перевірено на собі: 10 тисяч компенсації за затримку літака

Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:53

700 гривен из Кипра в Киев? Значит лоукост. Стрясти с них компенсацию за задержку или перенос рейса - ну попробуйте.

"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь