Журналіст Сергій повертався з Кіпру до Києва. Квиток коштував 700 гривень, але рейс затримали більше, ніж на 3 години.
Дивися повний текст Перевірено на собі: 10 тисяч компенсації за затримку літака.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:45
Перевірено на собі: 10 тисяч компенсації за затримку літака
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Дивися повний текст Перевірено на собі: 10 тисяч компенсації за затримку літака.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:53
Re: Перевірено на собі: 10 тисяч компенсації за затримку літ
700 гривен из Кипра в Киев? Значит лоукост. Стрясти с них компенсацию за задержку или перенос рейса - ну попробуйте.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Суб 23 гру, 2017 13:43
компенсация за багаж составляет 20 доларов за 1 кг его веса - о каких нескольких тысячах пишут в этой рекламной статье?
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