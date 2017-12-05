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Перевірено на собі: 10 тисяч
компенсації за затримку літака

Перевірено на собі: 10 тисяч компенсації за затримку літака
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:45

Перевірено на собі: 10 тисяч компенсації за затримку літака

Пропонуємо до обговорення:
Журналіст Сергій повертався з Кіпру до Києва. Квиток коштував 700 гривень, але рейс затримали більше, ніж на 3 години.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:53

Re: Перевірено на собі: 10 тисяч компенсації за затримку літ

700 гривен из Кипра в Киев? Значит лоукост. Стрясти с них компенсацию за задержку или перенос рейса - ну попробуйте.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 13:43

компенсация за багаж составляет 20 доларов за 1 кг его веса - о каких нескольких тысячах пишут в этой рекламной статье?
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