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Кубів порадував інформацією про
підвищення зарплат в Україні

Кубів порадував інформацією про підвищення зарплат в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:54

Кубів порадував інформацією про підвищення зарплат в Україні

Пропонуємо до обговорення:
За останні десять місяців 2017 р. реальні зарплати українців зросли на 18,9%.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:54

Вот только по официальной статистике рост составил 1,8%. Абы ляпнуть, сам бы подумал что такое рост реальной зп на 18%, утопия млин.
roy_alexey
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:28

По моему он не понимает что значит РЕАЛЬНАЯ зарплата. Если инфляция 20% а рост 18 то реальная уменьшалась. А коммуналка по сравнению с прошлым годом выросла в 2 раза (за исключением отопления)
dima482
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:38

В правительстве работают одни при*** в Рупор с одной стороны кричат про повышение зарплаты , а с другой стороны кричат про повышения курса доллара до 40 грн ... Гройсман нам уже показал как нужно работать ОДНА РУКА ДРУГАЯ ЗАБИРАЕТ покращення на лицо )))
macho070707
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