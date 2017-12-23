За останні десять місяців 2017 р. реальні зарплати українців зросли на 18,9%.
Дивися повний текст Кубів порадував інформацією про підвищення зарплат в Україні.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:54
Кубів порадував інформацією про підвищення зарплат в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кубів порадував інформацією про підвищення зарплат в Україні.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 09:54
Вот только по официальной статистике рост составил 1,8%. Абы ляпнуть, сам бы подумал что такое рост реальной зп на 18%, утопия млин.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:28
По моему он не понимает что значит РЕАЛЬНАЯ зарплата. Если инфляция 20% а рост 18 то реальная уменьшалась. А коммуналка по сравнению с прошлым годом выросла в 2 раза (за исключением отопления)
Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:38
В правительстве работают одни при*** в Рупор с одной стороны кричат про повышение зарплаты , а с другой стороны кричат про повышения курса доллара до 40 грн ... Гройсман нам уже показал как нужно работать ОДНА РУКА ДРУГАЯ ЗАБИРАЕТ покращення на лицо )))
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