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У Словаччині за борги
заарештували газ "Нафтогазу"

У Словаччині за борги заарештували газ "Нафтогазу"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:19

У Словаччині за борги заарештували газ "Нафтогазу"

Пропонуємо до обговорення:
"Югаз" стягує з "Нафтогазу" борг майже в $20 млн в міжнародних судах.

Дивися повний текст У Словаччині за борги заарештували газ "Нафтогазу".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:19

Вот тебе бабушка и фиктивный реверс.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:39

Судя по тому, что твориться во круг .... белый и пушистый зверёк, под названием дефолт, уже близко.
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:14

То, что в Словакию и не заходило, арестовать невозможно !
Пусть макаронники подавятся этими €3000.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:45

Как ватники мгновенно переобулись, любо-дорого посмотреть. :mrgreen:

То они рассказывали, что никакого газа из Словакии не поставляется и реверс "Нафтогаза" на самом деле российский газ.

То вдруг разворачиваются на 180 градусов и начинают рассказывать, как правильно арестовали "Нафтогазу" словацкий газ.

Шарман, чистый шарман. :)
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:58

Re: У Словаччині за борги заарештували газ

  Sommer написав:Как ватники мгновенно переобулись, любо-дорого посмотреть

Їм би фокуси показувати - роздули 20 млн доларів до дефолту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 19:57

  lapay написав:
  Sommer написав:Как ватники мгновенно переобулись, любо-дорого посмотреть

Їм би фокуси показувати - роздули 20 млн доларів до дефолту.

Блин, опередил!
myshapiton
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 14:29

Ну чтож, раз словаки арестовали газ нафтогаза,придётся нафтогазу выпустить свой газ. Если кто то не выговаривает буковку ,з, повторяйте написанное 7 раз в день. :) журналисты,блин
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 15:51

У Словаччині заарештували газ "Нафтогазу

Пока незаметно
Укртртансгаз:
Надходження з країн ЄС за 21.12.2017

Факт, тис. м3
Надходження всього - 30728, в т.ч.:
ГВС Будінце (Словаччина) - 21208
ГВС Берегдароц (Угорщина) - 4511
ГВС Германовичі (Польща) - 5009
avax
 
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