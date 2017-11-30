"Югаз" стягує з "Нафтогазу" борг майже в $20 млн в міжнародних судах.
Дивися повний текст У Словаччині за борги заарештували газ "Нафтогазу".
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:19
У Словаччині за борги заарештували газ "Нафтогазу"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Словаччині за борги заарештували газ "Нафтогазу".
Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:39
Судя по тому, что твориться во круг .... белый и пушистый зверёк, под названием дефолт, уже близко.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:14
То, что в Словакию и не заходило, арестовать невозможно !
Пусть макаронники подавятся этими €3000.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:45
Как ватники мгновенно переобулись, любо-дорого посмотреть.
То они рассказывали, что никакого газа из Словакии не поставляется и реверс "Нафтогаза" на самом деле российский газ.
То вдруг разворачиваются на 180 градусов и начинают рассказывать, как правильно арестовали "Нафтогазу" словацкий газ.
Шарман, чистый шарман.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:58
Re: У Словаччині за борги заарештували газ
Їм би фокуси показувати - роздули 20 млн доларів до дефолту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 22 гру, 2017 19:57
Додано: Суб 23 гру, 2017 14:29
Ну чтож, раз словаки арестовали газ нафтогаза,придётся нафтогазу выпустить свой газ. Если кто то не выговаривает буковку ,з, повторяйте написанное 7 раз в день. :) журналисты,блин
Додано: Суб 23 гру, 2017 15:51
У Словаччині заарештували газ "Нафтогазу
Пока незаметно
Укртртансгаз:
Надходження з країн ЄС за 21.12.2017
Факт, тис. м3
Надходження всього - 30728, в т.ч.:
ГВС Будінце (Словаччина) - 21208
ГВС Берегдароц (Угорщина) - 4511
ГВС Германовичі (Польща) - 5009
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