За минулий тиждень курс Bitcoin знизився з історичного максимуму в 20 000 USD до поточних приблизно 13 850 USD або майже на 30%.
Дивися повний текст З падінням курсу Bitcoin кількість транзакцій, що очікують, зросла в 3 рази - експерт.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:23
З падінням курсу Bitcoin кількість транзакцій, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З падінням курсу Bitcoin кількість транзакцій, що очікують, зросла в 3 рази - експерт.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:23
Приглашаю к обсуждению ситуации.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:30
Re: З падінням курсу Bitcoin кількість транзакцій, що...
Лёхко!
Просто жлобота, которая начала выводить биток с падением курса выстовило комиссию - 0,000001. Пусть поставят 1 биток. Но это ж жлобота
А еще все под конец года захотели дивидентов
Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:58
Мысль не раскрыта.
На длинном интервале динамика курса прямо коррелирует с динамокой хешрейта, чем больше который, тем больше транзакций может обслужить сеть.
Поэтому очередь могла образоваться именно из-за обвала курса и последовавшего за ним снижения хешрейта сети.
Сама коррекция была ожидаемой из-за чрезвычайно большой перекупленности - посмотрите, какой длительный и высокий подъём ей предшествовал!
Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:01
Критик, речь как раз о причинах наа короткой дистанции. Но не забывайте, что падение курса может вызвать отток майнящих.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:02
Трикс, как раз размеры комиссии могут помочь выйти крупным держателям раньше мелких. А колебания могут стоить сотен долларов в час.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:12
торговых ботов на битке нормально так прижали. hashflare от 33$ за перевод битка берет =)
а те кто не знает- у битка есть очень большая проблема: централизованная децентрализация, а именно уязвимость пулов от самих майнеров, которые искусственно создают ажиотаж, и точно также занижают хэшрейт. Поэтому системы POS И POW куда интереснее битка. Простыми словами- биток морально устарел
Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:58
Широкая общественность об этом не знает.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:42
Сейчас очередь почти 290 тыс
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:43
При курсе 13 650
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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