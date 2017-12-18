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З падінням курсу Bitcoin
кількість транзакцій, що...

З падінням курсу Bitcoin кількість транзакцій, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:23

З падінням курсу Bitcoin кількість транзакцій, що...

Пропонуємо до обговорення:
За минулий тиждень курс Bitcoin знизився з історичного максимуму в 20 000 USD до поточних приблизно 13 850 USD або майже на 30%.

Дивися повний текст З падінням курсу Bitcoin кількість транзакцій, що очікують, зросла в 3 рази - експерт.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:23

Приглашаю к обсуждению ситуации.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:30

Re: З падінням курсу Bitcoin кількість транзакцій, що...

Лёхко!
Просто жлобота, которая начала выводить биток с падением курса выстовило комиссию - 0,000001. Пусть поставят 1 биток. Но это ж жлобота :)
А еще все под конец года захотели дивидентов :D
trix_kr
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:58

  ZINCHENKO написав:Приглашаю к обсуждению ситуации.

Мысль не раскрыта.

На длинном интервале динамика курса прямо коррелирует с динамокой хешрейта, чем больше который, тем больше транзакций может обслужить сеть.

Поэтому очередь могла образоваться именно из-за обвала курса и последовавшего за ним снижения хешрейта сети.

Сама коррекция была ожидаемой из-за чрезвычайно большой перекупленности - посмотрите, какой длительный и высокий подъём ей предшествовал!
Criticus
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:01

Критик, речь как раз о причинах наа короткой дистанции. Но не забывайте, что падение курса может вызвать отток майнящих.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:02

Трикс, как раз размеры комиссии могут помочь выйти крупным держателям раньше мелких. А колебания могут стоить сотен долларов в час.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:12

торговых ботов на битке нормально так прижали. hashflare от 33$ за перевод битка берет =)
а те кто не знает- у битка есть очень большая проблема: централизованная децентрализация, а именно уязвимость пулов от самих майнеров, которые искусственно создают ажиотаж, и точно также занижают хэшрейт. Поэтому системы POS И POW куда интереснее битка. Простыми словами- биток морально устарел
Cryptos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:58

Широкая общественность об этом не знает.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:42

Сейчас очередь почти 290 тыс
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:43

При курсе 13 650
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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