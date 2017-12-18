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З падінням курсу Bitcoin
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З падінням курсу Bitcoin кількість транзакцій, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 23:53

1. О реальности поднятия курса Bitcoin, що... до 18000$ говорили ещё несколько лет тому.(я так понимаю это озвучивали стоимость "темы")
2. Кто то реально сыграл подняв его до 20.(реально это не простому челу).
3. Обозначилось реальное клонирование системы расчёта по всему миру.
4. У некоторых Реальные деньги вышли в условность.
5. реальная стоимость падёт со скоростью инета.
6. Остановка биржевых торгов не избежна.
7. реальную роль сыграл в этом ФРБ США.
8. Теперь Весь мир с надеждой будет ожидать восстановление Bitcoin в размере 100$(или одной тройской унции золота, в чём я лично сомневаюсь - но золото Америке нужнее - Китай давит), как средства расчёта, но уже под контролем ФРБ США
9. Это как минимум позволит сократить долг США на 10, а то и более %(внутренний долг - капитализация битка), и вновь запустить экономику в резкий рост. Только теперь с Правом владения основной криптовалютой признанной в мире.
10. Цена до 20 - результат торгов собственника с покупателем Прав.(до 20 подняли - собственник сбросил свои, лохи подобрали, кто играл на резкое повышение под шумок с маржой скинул, или по 18 продали - подняв до 20 покупатель вернул своё и скинул их вернув бабло)
11. Значит кто не скинул всё по 18, попал, кто скинул дороже повезло. Что будет дальше озвучит ФРБ США.

Арифметика проста!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 04:38

Kudrjavuy нуну
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%A8%D0%90
капитализация биткоина.. ну она вообще даже не 1%.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 08:46

  Cryptos написав:ZINCHENKO не обращайте внимания, там скорее всего молодой человек который критикует все по типу: это плохо! а почему плохо? ну потому что. Аргумент? кто такой аргумент? такое у него во многих ветках


Ну я все же за конструктивное изучение общественного мнения и всегда открыт к диалогу. Может человек не согласен с материалом, может ошибки по существу не замечены остальными читателями. Критики это хорошо, но хотелось бы предметной. В конце-то концов никто не способен знать все и сразу :D
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 08:48

  Kudrjavuy написав:1. О реальности поднятия курса Bitcoin, що... до 18000$ говорили ещё несколько лет тому.(я так понимаю это озвучивали стоимость "темы")
2. Кто то реально сыграл подняв его до 20.(реально это не простому челу).
3. Обозначилось реальное клонирование системы расчёта по всему миру.
4. У некоторых Реальные деньги вышли в условность.
5. реальная стоимость падёт со скоростью инета.
6. Остановка биржевых торгов не избежна.
7. реальную роль сыграл в этом ФРБ США.
8. Теперь Весь мир с надеждой будет ожидать восстановление Bitcoin в размере 100$(или одной тройской унции золота, в чём я лично сомневаюсь - но золото Америке нужнее - Китай давит), как средства расчёта, но уже под контролем ФРБ США
9. Это как минимум позволит сократить долг США на 10, а то и более %(внутренний долг - капитализация битка), и вновь запустить экономику в резкий рост. Только теперь с Правом владения основной криптовалютой признанной в мире.
10. Цена до 20 - результат торгов собственника с покупателем Прав.(до 20 подняли - собственник сбросил свои, лохи подобрали, кто играл на резкое повышение под шумок с маржой скинул, или по 18 продали - подняв до 20 покупатель вернул своё и скинул их вернув бабло)
11. Значит кто не скинул всё по 18, попал, кто скинул дороже повезло. Что будет дальше озвучит ФРБ США.

Арифметика проста!


Добрый день! Вот здесь я попытался обобщить циркулирующие теории взлета именно биткоина на фоне его тысяч копий.

http://gagadget.com/blokchejn-i-kriptovalyuty/30039-11-neveroyatnyih-teorij-uspeha-bitcoin-i-skolko-eto-esche-prodlitsya/

Хотелось бы мнений по этому поводу.

Спасибо.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 16:34

ZINCHENKO
На выходе из изложенного более близко с 9 примером.
Только процесс, его исполнение, обкатка, проверка временем, создание на уровне международной торговли,.......
И... спрыгивает с краткого по периоду времени после легализации данной программы в США ФРБ.
Стоит ожидать в дальнейшем ПО к обыкновенным телефонам имеющие свойства электронного кошелька с удобством пользования равным обыкновенным деньгам.
При том с валютой международно признанной.
Но включённые в "Женевскую конвенцию 1930года".

Только теперь все владельцы битков участвовали в грандиозном проекте обкатки и продажи технологии электронных денег.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 16:41

  arheops написав:Kudrjavuy нуну
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%A8%D0%90
капитализация биткоина.. ну она вообще даже не 1%.

Вы всегда теряете из процесса сам факт работы данного средства.
А теперь представьте, что за 1% Вы создали международную платёжную систему?
С признанной валютой.
С "электронными кошельками"
С торговыми операциями....
Здесь только в налог с оборота выйдет больше чем бюджет Украины.

И при том всё это контролируется с одного компа! А это уже вершина.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 01:35

В то же время сегодня ещё не достигли совершенства ряд программ позволяющих наличие "облачного" кошелька.
Есть сбои с определением лиц монголоидной расы.
Что заставила Китай ограничить участие своих в во всеобщем внедрении биткоина.
За РФ - история другая.
Направление движения цивилизации понятно?(это моё личное суждение)

Результат должен быть фантастическим.
Если само использование бумажного $ стоит 10% - 10 центов с 1го, то здесь всего 1%.
Но эффект: что в фантастических романах: лицо показал на камеру - она автоматически подтверждает, что ты Гражданин Мира.
Гарантируется твоя кредитная история и все данные автоматически.
Максимальное сокращение всех "контор" бумаги творящих, подписи плодящих, доверенности заверяющих,..... - всё в никуда. На кассе нет необходимости в девочке - сканер считал всё и свободен.

- Фантастика? Да.
- Кто может себе это позволить?
- Когда уже есть Евро, Юань, Страны БРИКС готовили свою валюту.
- Нормальный менеджер работает на опережение 8) и думает по другому. А в Украине Воры принудительно людей загоняют не во что. Можно развить и далее почему тырится биткойны из разных стран(определённых), и вновь США подняли вопрос о "лицензионных правах" к Украине.
- А здесь за реальные деньги самих "владельцев битка" была создана такая система.
- Что им останется это будет решать собственник. Я так понимаю сейчас он будет зондировать рыночную стоимость остатков - т.е. нижнюю границу падения, за тем уже будет решать что и как быть далее. - Однозначно себе не в убыток.
Спрогнозировать это не сложно, необходимо владеть всеми связанными цифрами.(коих у меня нет, в принципе этим и не интересовался)

Вот только ограничения с 11 пунктом в имеющихся на сегодня технологических недоработках - отставания.
Блокчейн - в эту теорию вписывается и направления разработок Илон Маска официально заявленных. Отсюда не сложно установить его заказчика и спонсора 8) и кто всё проплатил :lol: .
Уточню: доступ к вай фай через систему спутниковой связи.

Из "Кавказкой пленницы":
- И поднялся Он высоко - высоко...
- и сожгло его перья солнце.
И падал он с невероятной высоты.

Это как выведет цивилизацию на новый уровень так и обрушит в никуда.(каменный век). Т.Е. мы можем стать 6й утраченной цивилизацией на Земле.
И лишний раз возродим "Атлантиду".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 03:33

Криптовалютна війна.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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