З падінням курсу Bitcoin кількість транзакцій, що...

Додано: П'ят 22 гру, 2017 23:53

1. О реальности поднятия курса Bitcoin, що... до 18000$ говорили ещё несколько лет тому.(я так понимаю это озвучивали стоимость "темы")

2. Кто то реально сыграл подняв его до 20.(реально это не простому челу).

3. Обозначилось реальное клонирование системы расчёта по всему миру.

4. У некоторых Реальные деньги вышли в условность.

5. реальная стоимость падёт со скоростью инета.

6. Остановка биржевых торгов не избежна.

7. реальную роль сыграл в этом ФРБ США.

8. Теперь Весь мир с надеждой будет ожидать восстановление Bitcoin в размере 100$(или одной тройской унции золота, в чём я лично сомневаюсь - но золото Америке нужнее - Китай давит), как средства расчёта, но уже под контролем ФРБ США

9. Это как минимум позволит сократить долг США на 10, а то и более %(внутренний долг - капитализация битка), и вновь запустить экономику в резкий рост. Только теперь с Правом владения основной криптовалютой признанной в мире.

10. Цена до 20 - результат торгов собственника с покупателем Прав.(до 20 подняли - собственник сбросил свои, лохи подобрали, кто играл на резкое повышение под шумок с маржой скинул, или по 18 продали - подняв до 20 покупатель вернул своё и скинул их вернув бабло)

11. Значит кто не скинул всё по 18, попал, кто скинул дороже повезло. Что будет дальше озвучит ФРБ США.



Арифметика проста!

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.