З падінням курсу Bitcoin кількість транзакцій, що...
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myshapiton написав:У меня только один вопрос - с каких пор Зинченко является экспертом по крипте?
Только от Охрименко отбились.
Эксперт - это Чобанян, Ярмоленко и любой, кто с ними работает. А чем Зинченко заслужил титул "эксперта"? Что он сделал для криптосообщества? Вот такая у нас журналистика.
Какие конкретно заслуги, перед кем лично Вас устроят и по каким критериям определять?
Ваша проблема в том, что вы не участвуете в криптовалютном движении ни физически, ни теоретически. У вас столько фактологический ошибок, что я устал писать вам простыни поправок. Вы генерируете новые и новые несусветицы и это похоже на борьбу с ветряными мельницами.
Cryptos написав:ZINCHENKO не обращайте внимания, там скорее всего молодой человек который критикует все по типу: это плохо! а почему плохо? ну потому что. Аргумент? кто такой аргумент? такое у него во многих ветках
Записывайте обое: откройте свою криптовалютную биржу, пусть на вас заведут уголовное дело на основании торговли суррогатной валютой, а потом напишите пару законодательных предложений, этак, раз 10 пообщайтесь о перспективах криптовалют с главой НБУ. А так же, создайте общественную организацию Бикоин Украина, сделайте десяток форумов, познакомьтесь лично с создателями ТОП-10 криптовалют. Только это все будет сложно, т.к. за вас это сделал Чабанян.
Kudrjavuy написав:1. О реальности поднятия курса Bitcoin, що... до 18000$ говорили ещё несколько лет тому.(я так понимаю это озвучивали стоимость "темы") 2. Кто то реально сыграл подняв его до 20.(реально это не простому челу). 3. Обозначилось реальное клонирование системы расчёта по всему миру. 4. У некоторых Реальные деньги вышли в условность. 5. реальная стоимость падёт со скоростью инета. 6. Остановка биржевых торгов не избежна. 7. реальную роль сыграл в этом ФРБ США. 8. Теперь Весь мир с надеждой будет ожидать восстановление Bitcoin в размере 100$(или одной тройской унции золота, в чём я лично сомневаюсь - но золото Америке нужнее - Китай давит), как средства расчёта, но уже под контролем ФРБ США 9. Это как минимум позволит сократить долг США на 10, а то и более %(внутренний долг - капитализация битка), и вновь запустить экономику в резкий рост. Только теперь с Правом владения основной криптовалютой признанной в мире. 10. Цена до 20 - результат торгов собственника с покупателем Прав.(до 20 подняли - собственник сбросил свои, лохи подобрали, кто играл на резкое повышение под шумок с маржой скинул, или по 18 продали - подняв до 20 покупатель вернул своё и скинул их вернув бабло) 11. Значит кто не скинул всё по 18, попал, кто скинул дороже повезло. Что будет дальше озвучит ФРБ США.
Арифметика проста!
Ничего не понял в этом потоке сознания, но могу точно утверждать что такая организация как ФРБ в США отсутствует.
Примерно месяц назад вышел из биткойна в деньги. когда выходил плата за транзакцию была 600сатоши за байт. Транзакция зависла на неделю. Пришлось изучать вопрос и делать "Двойную трату" и назначать 1000сатоши за байт транзакции. транзакция была размером 350байт. Вкладывался я немного, месяц побыл в биткойне и вышел. Мелким инвесторам там быть не выгодно, а крупным инвесторам быть опасно. Вообщем лучше не связываться. Видимо многие это поняли. Поэтому рынок именно Биткойна наверное остывает.