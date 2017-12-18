За ухвалення в цілому законопроекту №7338 проголосували 242 депутати
Дивися повний текст Українцям дозволили брати кредити під заставу майна на Донбасі.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:24
Українцям дозволили брати кредити під заставу майна на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям дозволили брати кредити під заставу майна на Донбасі.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:01
Если не читать приамбулу, то просто снят мораторий на изменения имущественных прав в зоне АТО. Например вам под залог квартиры в Донецке 70 кв.м, с учетом существующих рисков выдадут под бещенный процент и сказочную страховку 2 куе. Ну т.е возврат не реален. Как поступит банк с полученным имуществом? Отдаст за мзду частным коллекторам. А они оформят на новое лицо здесь и там. Т. е. все хотят торговать и там и здесь.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:03
А то черные нотариусы зарабатывают, а белые банки и приближенные коллекторы в стороне.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:09
Особенно умиляет-...целью законопроекта является создание условий для обеспечения стабильной работы и восстановления кредитования среднего и малого.
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