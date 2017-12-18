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Українцям дозволили брати
кредити під заставу майна на...

Українцям дозволили брати кредити під заставу майна на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:24

Українцям дозволили брати кредити під заставу майна на...

Пропонуємо до обговорення:
За ухвалення в цілому законопроекту №7338 проголосували 242 депутати

Дивися повний текст Українцям дозволили брати кредити під заставу майна на Донбасі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:24

Так кто ж даст то ? Разве что для вывода денег самим банком :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:01

  Igorten написав:Так кто ж даст то ? Разве что для вывода денег самим банком :)

Если не читать приамбулу, то просто снят мораторий на изменения имущественных прав в зоне АТО. Например вам под залог квартиры в Донецке 70 кв.м, с учетом существующих рисков выдадут под бещенный процент и сказочную страховку 2 куе. Ну т.е возврат не реален. Как поступит банк с полученным имуществом? Отдаст за мзду частным коллекторам. А они оформят на новое лицо здесь и там. Т. е. все хотят торговать и там и здесь.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:03

А то черные нотариусы зарабатывают, а белые банки и приближенные коллекторы в стороне.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:09

Особенно умиляет-...целью законопроекта является создание условий для обеспечения стабильной работы и восстановления кредитования среднего и малого.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:30

Под такой тухлый актив дадут только микрокредит.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:30

Кредиты берите...только зарплату мы забыли выплатить за 2014г.....
vetal_miysinsk122
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