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Ринок криптовалют
переживає бурхливий обвал

Ринок криптовалют переживає бурхливий обвал
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:33

Ринок криптовалют переживає бурхливий обвал

Пропонуємо до обговорення:
Майже всі криптовалюти зі списку топ-10 за обсягом капіталізації почали різко дешевшати після рекордного зростання.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:33

Ты баа! А Парубий с депутатами на продажу земли мораторий продлил
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:55

Кто-то заработал денежек. Типычный сценарий для умных буратин - давайте ваши денежки, вырастет в 10 раз больше
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:37

Общипали оленей, и начнется новый загон оленей. Это шоу! :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 15:21

Это хорошо, когда panic sell. Многих хомяков постригут налысо.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 20:42

Тому кто закупился битком по 2-3 доллара это безразлично. Часть битков уже продана с невероятным профитом. А то что осталось хоть в ноль может дешеветь, жизнь удалась.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 21:27

заигрались мальчики в пирамидку
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 12:56

Может я и не прав, но по-моему, произошла такая штука, как с рынка выбросили мелочь путем значительного поднятия цены трансакции. Не берусь прогнозировать последствия, но думаю, что тут всё по классике - если звёзды зажигаются, то значит, это кому-нибудь нужно.
zdorovmaks
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