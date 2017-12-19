Майже всі криптовалюти зі списку топ-10 за обсягом капіталізації почали різко дешевшати після рекордного зростання.
Дивися повний текст Ринок криптовалют переживає бурхливий обвал.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:33
Ринок криптовалют переживає бурхливий обвал
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Дивися повний текст Ринок криптовалют переживає бурхливий обвал.
Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:55
Кто-то заработал денежек. Типычный сценарий для умных буратин - давайте ваши денежки, вырастет в 10 раз больше
Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:37
Общипали оленей, и начнется новый загон оленей. Это шоу!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: П'ят 22 гру, 2017 20:42
Тому кто закупился битком по 2-3 доллара это безразлично. Часть битков уже продана с невероятным профитом. А то что осталось хоть в ноль может дешеветь, жизнь удалась.
Додано: Суб 23 гру, 2017 12:56
Может я и не прав, но по-моему, произошла такая штука, как с рынка выбросили мелочь путем значительного поднятия цены трансакции. Не берусь прогнозировать последствия, но думаю, что тут всё по классике - если звёзды зажигаются, то значит, это кому-нибудь нужно.
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