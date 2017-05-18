RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Вакансії
/
Менеджер з продажів

Менеджер з продажів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:04

Менеджер з продажів

HR провайдер «Благода компані» відкриває можливості для молодих, активних та амбітних людей.


Sales Manager


Наша людина це та, яка:
• на 100% впевнена, що продавати – це твоє (і зможеш доказати це на першій зустрічі);
• впевнена у собі, можеш легко познайомитися і найти спільну мову з будь – якою людиною;
• порядна у своїх справах, обов’язках та вчинках, чесна по життю та стосунках з людьми;
• орієнтована на результат. Усвідомлює, що від ЇЇ результатів роботи залежить ЇЇ фінансова винагорода;
• шукає нові підходи до вирішення завдання, з ентузіазмом. Не відступає перед невідомим, складним;
• ніколи не каже «це не можливо», а чітко знає «можливо усе»;
• підтримує командний дух та колег.

Якщо ти ще читаєш даний текст, то ось що в нас є для тебе:
• досвід – з нами ти отримаєш величезний досвід у продажах, після чого зможеш продавати й «сніг взимку»;
• навчання та розвиток – компанія так швидко розвивається та вдосконалюється, що якщо ти встигнеш застрибнути у «наш потяг», ти за рік досягнеш професійного, кар’єрного та особистого розвитку. Ми будемо ділитися з тобою своїм досвідом, знаннями. Ми підтримаємо тебе у роботі та професійному навчанні. Ми надамо тобі достатньо можливостей та ресурсів для роботи. Нам потрібно лише твоє велике бажання в досягненні поставлених цілей;
• фінансова стабільність – прозора та конкурентна заробітна плата (ставка + бонус). Ми гарантуємо, що вчасно (2 рази на міс.) та у повній мірі платитимемо усю винагороду, яку ти заробиш;
• Чудова система «волшебных пенделей», які мотивують до руху задля досягнення персональних цілей та командних завдань.

А також:
• Офіс поряд з метро (ст. М. Олімпійська);
• Офіційне працевлаштування;
• Безкоштовний чай, кава, печиво;
• Дружний та молодий колектив.

Робота в «Компанії БЛАГОДА» - це щоденний виклик і сильний розвиток!
До кожного працівника ми висуваємо високі вимоги!
Якщо це все про тебе і ти готовий поборотися за місце під сонцем, давай своє резюме!
g.karavaeva@blagoda-staff.com.ua
gali_1985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Менеджер по продажам со знанием немецкого языка
GURUSolutions » Вів 07 лис, 2017 18:41
0 294
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лис, 2017 18:41
GURUSolutions
Менеджер по продажам консалтинговых услуг.
hr_arina » Суб 15 лип, 2017 14:28
0 464
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лип, 2017 14:28
hr_arina
Требуесть менеджер по продаже услуги (налоговое планирование
info_np100 » Чет 18 тра, 2017 06:45
0 475
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 тра, 2017 06:45
info_np100
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (2648)
23.12.2017 22:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.