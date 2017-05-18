Менеджер з продажів

Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:04

HR провайдер «Благода компані» відкриває можливості для молодих, активних та амбітних людей.Sales ManagerНаша людина це та, яка:• на 100% впевнена, що продавати – це твоє (і зможеш доказати це на першій зустрічі);• впевнена у собі, можеш легко познайомитися і найти спільну мову з будь – якою людиною;• порядна у своїх справах, обов’язках та вчинках, чесна по життю та стосунках з людьми;• орієнтована на результат. Усвідомлює, що від ЇЇ результатів роботи залежить ЇЇ фінансова винагорода;• шукає нові підходи до вирішення завдання, з ентузіазмом. Не відступає перед невідомим, складним;• ніколи не каже «це не можливо», а чітко знає «можливо усе»;• підтримує командний дух та колег.Якщо ти ще читаєш даний текст, то ось що в нас є для тебе:• досвід – з нами ти отримаєш величезний досвід у продажах, після чого зможеш продавати й «сніг взимку»;• навчання та розвиток – компанія так швидко розвивається та вдосконалюється, що якщо ти встигнеш застрибнути у «наш потяг», ти за рік досягнеш професійного, кар’єрного та особистого розвитку. Ми будемо ділитися з тобою своїм досвідом, знаннями. Ми підтримаємо тебе у роботі та професійному навчанні. Ми надамо тобі достатньо можливостей та ресурсів для роботи. Нам потрібно лише твоє велике бажання в досягненні поставлених цілей;• фінансова стабільність – прозора та конкурентна заробітна плата (ставка + бонус). Ми гарантуємо, що вчасно (2 рази на міс.) та у повній мірі платитимемо усю винагороду, яку ти заробиш;• Чудова система «волшебных пенделей», які мотивують до руху задля досягнення персональних цілей та командних завдань.А також:• Офіс поряд з метро (ст. М. Олімпійська);• Офіційне працевлаштування;• Безкоштовний чай, кава, печиво;• Дружний та молодий колектив.Робота в «Компанії БЛАГОДА» - це щоденний виклик і сильний розвиток!До кожного працівника ми висуваємо високі вимоги!Якщо це все про тебе і ти готовий поборотися за місце під сонцем, давай своє резюме!