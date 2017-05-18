Менеджер з продажів

HR провайдер «Благода компані» відкриває можливості для молодих, активних та амбітних людей.
Sales Manager
Наша людина це та, яка:
• на 100% впевнена, що продавати – це твоє (і зможеш доказати це на першій зустрічі);
• впевнена у собі, можеш легко познайомитися і найти спільну мову з будь – якою людиною;
• порядна у своїх справах, обов’язках та вчинках, чесна по життю та стосунках з людьми;
• орієнтована на результат. Усвідомлює, що від ЇЇ результатів роботи залежить ЇЇ фінансова винагорода;
• шукає нові підходи до вирішення завдання, з ентузіазмом. Не відступає перед невідомим, складним;
• ніколи не каже «це не можливо», а чітко знає «можливо усе»;
• підтримує командний дух та колег.
Якщо ти ще читаєш даний текст, то ось що в нас є для тебе:
• досвід – з нами ти отримаєш величезний досвід у продажах, після чого зможеш продавати й «сніг взимку»;
• навчання та розвиток – компанія так швидко розвивається та вдосконалюється, що якщо ти встигнеш застрибнути у «наш потяг», ти за рік досягнеш професійного, кар’єрного та особистого розвитку. Ми будемо ділитися з тобою своїм досвідом, знаннями. Ми підтримаємо тебе у роботі та професійному навчанні. Ми надамо тобі достатньо можливостей та ресурсів для роботи. Нам потрібно лише твоє велике бажання в досягненні поставлених цілей;
• фінансова стабільність – прозора та конкурентна заробітна плата (ставка + бонус). Ми гарантуємо, що вчасно (2 рази на міс.) та у повній мірі платитимемо усю винагороду, яку ти заробиш;
• Чудова система «волшебных пенделей», які мотивують до руху задля досягнення персональних цілей та командних завдань.
А також:
• Офіс поряд з метро (ст. М. Олімпійська);
• Офіційне працевлаштування;
• Безкоштовний чай, кава, печиво;
• Дружний та молодий колектив.
Робота в «Компанії БЛАГОДА» - це щоденний виклик і сильний розвиток!
До кожного працівника ми висуваємо високі вимоги!
Якщо це все про тебе і ти готовий поборотися за місце під сонцем, давай своє резюме!
g.karavaeva@blagoda-staff.com.ua